كولو مواني تحت وصاية آينتراخت

برلين(د ب أ)

قال ماركوس كروش عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة في نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، إن النادي لم يتلق حتى الآن عروضاً لضم نجم الهجوم راندال كولو مواني، الذي يحظى باهتمام بايرن ميونيخ وغيره من الأندية.

وانضم كولو مواني «24 عاماً» إلى آينتراخت فرانكفورت في الصيف الماضي قادماً من نانت الفرنسي بعقد يستمر حتى عام 2027، وسجل 13 هدفاً في الدوري الألماني «البوندسليجا» لآينتراخت حامل لقب الدوري الأوروبي.

وشارك كولو مواني مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022 في قطر، والتي انتهت بتتويج الأرجنتين بالفوز على فرنسا في النهائي.

وقال كروش في تصريحات لشبكة «سكاي» التليفزيونية:«بالطبع، جذب راندال الانتباه عبر عروضه وتحقيقه المزيد من التطوير، خاصة بعد كأس العالم. ومن الطبيعي أن نادياً مثل بايرن ميونيخ مهتم به.»

وأضاف: «بايرن ميونيخ ليس النادي الوحيد المهتم به. لكن لم نتلق أي استفسارات ملموسة بشأنه حتى الآن، سواء من بايرن أو غيره.»

وكان كروش قد صرح في أكثر من مناسبة بأن آينتراخت فرانكفورت لا يرغب في السماح برحيل كولو مواني في الصيف.