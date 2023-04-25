أهداف الدوري تتخطى «المئوية الخامسة»

عتصم عبدالله (دبي)

تخطت أهداف «دوري أدنوك للمحترفين»، حاجز المئوية الخامسة لتصل إلى 505 أهداف في 168 مباراة بمعدل 3.01 هدف في المباراة، بنهاية مواجهات «الجولة 24»، والتي شهدت تسجيل 23 هدفاً في 7 مباريات، بمعدل هدف واحد على الأقل لكل فريق، باستثناء خورفكان «الصائم الوحيد» بخسارته أمام ضيفه الوحدة 0-2.

وشهدت الجولة، تعادل شباب الأهلي والوصل 2-2، وبني ياس والعين 2-2، وفوز اتحاد كلباء على الشارقة 2-1، والوحدة أمام خورفكان 2-0، وعجمان على الظفرة 2-1، فيما تفوق دبا أمام ضيفه النصر بالنتيجة ذاتها، وحسم الجزيرة المواجهة أمام ضيفه البطائح 3-1.

ولعبت أهداف «الدقائق الحاسمة» دوراً بارزاً في حسم نتائج مباريات الجولة 24، بعدما أدرك الشارقة التعادل أمام ضيفه كلباء بهدف سالم سلطان في الدقيقة 93، قبل أن يسجل «البديل» أحمد عامر هدف الفوز الثمين للنمور في الدقيقة 100.

وعلى استاد راشد بدبي سجل «البديل» غانم أحمد هدف التعادل للوصل أمام مضيفه شباب الأهلي 2-2 في الدقيقة 97، وهي ذات الدقيقة التي سجل فيها بني ياس هدف التعادل 2-2 أمام ضيفه العين بواسطة أحمد برمان «هدف عكسي»، بعدما قلص مانويل خيمنيز الفارق بهدف أول من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

وعصفت خسارة الشارقة أمام ضيفه اتحاد كلباء بطموحات الأول في الاستمرار في سباق المنافسة على اللقب، بعدما تراجع ترتيبه إلى المركز السابع برصيد 42، في الوقت الذي استمرت فيه المطاردة المثيرة بين الثلاثي شباب الأهلي «المتصدر» برصيد 51، العين «الوصيف» وله 48 نقطة، بالتساوي مع الوحدة «الثالث».

وتلعب مواجهات الجولتين الأخيرتين في الدوري «25 و26»، الدور الحاسم في تحديد مسار درع الدوري لموسم 2022-2023، حيث يملك «الفرسان» حظوظه بيديه، بعدما بات على بعد 3 نقاط للظفر باللقب الثامن في تاريخه، في مباراتيه المرتقبتين أمام فريقي بني ياس على ملعب الأخير في الشامخة، وعجمان على استاد راشد في دبي.

في المقابل، يتمسك «الزعيم» بحظوظه قائمة في الدفاع عن لقب الموسم الماضي، والتي يحتاج فيه إلى حسم مباراتيه المقبلتين أمام الوصل والبطائح على التوالي وانتظار تعثر المنافس، وهو ذات السيناريو الذي يتطلع إليه «العنابي» في مباراتيه الأخيريتين أمام عجمان وبني ياس.