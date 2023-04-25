برعاية المهرجان العالمي للخيول.. «هاكا» يستهدف لقب «بري دورمان»

لا تست دو بوش (الاتحاد)

يعود مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إلى فرنسا مرة أخرى، حيث يحتضن مضمار لا تست دو بوش سباق «بري دورمان للفئة الثالثة»، الذي ينطلق غداً بمشاركة نخبة من الخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الخامسة عشرة من المهرجان العالمي.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها محلياً ودولياً.

ويعد السباق أحد أبرز الأحداث المهمة في فعاليات المهرجان العالمي في فرنسا، وتبلغ جائزة الشوط الرئيس على لقب «بري دورمان» المخصص للخيول العربية الأصيلة للفئة الثالثة، 20 ألف يورو.

وسيكون الصراع متكافئاً في السباق البالغ طوله 1900 متر، وتتنافس فيه «6» أمهار في سن أربع سنوات فقط، ومن أبرزها المهر «هاكا دو سوليل» لمالكه هلال العلوي، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي.

وكان المهر المنحدر من نسل «منجز» قد خاض أربعة سباقات، حقق خلالها الفوز بسباق بري دهمان لمسافة 2300 متر بمضمار داكس، وحقق المراكز الرابع في الفئة الثانية، والثالث والسابع في المشاركات الأخرى.

وينافس أيضاً «متباهي عذبة» لمزرعة عذبة، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، و«جنكلي دو هيبوليت» لأسامة الضافي، بإشراف شارل جوردين، وقيادة أنطوني كراستوس، و«مدرسة» للشيخ خلف الشمري، بإشراف ديديه جوليمين، وقيادة ماكسيم جيون.

وجاءت انطلاقة المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.