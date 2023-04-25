كأس مانشستر سيتي أبوظبي تنطلق 17 فبراير بمدينة زايد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي مانشستر سيتي عن موعد تنظيم النسخة القادمة من بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي، وفتح باب التسجيل في منافساتها والفئات العمرية للبطولة، التي تقام منافساتها في فبراير 2024، لتبني على النجاحات التي حققتها في نسخة هذا العام.

وتستقبل كأس مانشستر سيتي أبوظبي، التي ينظمها مانشستر سيتي في أبوظبي، اللاعبين واللاعبات الناشئين من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في منافساتها وفعالياتها الهادفة إلى تطوير مهاراتهم الكروية والاجتماعية وإثارة شغفهم برياضة كرة القدم.

وحققت البطولة منذ انطلاقتها الأولى في عام 2017 نمواً متسارعاً وتطوراً كبيراً، واجتذبت في هذا العام اهتماماً واسعاً من الأندية والأكاديميات والمدارس الكروية من مختلف أنحاء العالم، حيث شهدت المنافسات مشاركة 13 دولة تمثل أربع قارات، وحضور أكثر من 1700 ناشئ، من بينهم لاعبو أكاديمية السيتي في مدينة مانشستر، بالإضافة إلى حضور 6000 متفرج.

كما شهدت فعاليات الكأس لموسم 2023 تنظيم 400 مباراة وتسجيل أكثر من 1000 هدف، إضافة لأنشطة عائلية وترفيهية خارج أرض الملعب، وعرض مباشر لمباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز استضافتها قرية السيتي في موقع تنظيم الحدث، ويعلن المنظمون عن الفعاليات المصاحبة لنسخة 2024 خلال الفترة القادمة.

وتقام فعاليات ومنافسات كأس مانشستر سيتي أبوظبي يومي 17 و18 فبراير 2024، في ملاعب مدينة زايد الرياضية، حيث تنقسم المنافسات بحسب الفئات العمرية التالية، بواقع فئات الناشئين تحت 8 أعوام، وتحت 10 أعوام، وتحت 12 عامًا، وتحت 14 عاماً، وتحت 16 عاماً، إضافة لفئات الناشئات تحت 12 عاماً، وتحت 14 عاماً، وتحت 16 عاماً.

ومن جانبه، قال طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي: «سعدنا بإقامة هذا الحدث الرائع وعودته مجدداً منذ الجائحة، والاستجابة التي تلقيناها من الفرق واللاعبين والعائلات».

وتابع: «نعمل بشكل دائم على تطوير الفعاليات والأحداث والبناء على النجاحات المحققة في النسخ السابقة، ولن تكون نسخة 2024 من كأس مانشستر سيتي أبوظبي استثناء من هذه الناحية. وتوفر هذه البطولة فرصة رائعة للاعبي كرة القدم الناشئين لاكتساب الخبرات الكروية من خلال خوض المنافسات بمواجهة أفضل المواهب الناشئة من مختلف أنحاء العالم».

وبدوره أضاف سايمون هيويت، مدير البطولة: «بعد النجاح الكبير للحدث في موسم 2023، فإننا نتطلع قدماً لحضور المزيد من لاعبي كرة القدم الناشئين والابتسامة مرتسمة على وجوههم، وهم مستمتعون بالمشاركة في كأس مانشستر سيتي أبوظبي في فبراير 2024. ومع عودة البطولة لموسم جديد فإنها ستوفر تجربة رائعة لجميع المشاركين من اللاعبين والعائلات والمدربين».

وتتضمن فعاليات كأس مانشستر سيتي أبوظبي عدة بطولات، توفر للفرق من جميع القدرات فرصة المنافسة والاستمتاع والفوز بواحدة من البطولات، التي تشمل كأس السيتي، ودرع السيتي، وسيتي بلايت وسيتي تروفي، لتدخل الفرق الفائزة من كل فئة عمرية تلقائياً في السحب المباشر للفوز برحلة مدفوعة التكاليف إلى مانشستر.