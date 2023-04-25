السيتي وأرسنال بين «الثلاثية» و «الحلم البعيد»

مانشستر (أ ف ب)

يحتاج أرسنال المتصدّر إلى تغيّر جذري في زخمه الحالي، للتغلب على مضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب وتعزيز آماله بتتويج أوّل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم منذ 19 عاماً وتحديداً منذ فوزه بآخر ألقابه في 2004، عندما يلتقيان غداً على استاد الاتحاد في قمة المرحلة الثالثة والثلاثين.

اعتُبرت هذه المباراة المرتقبة منذ أشهر بأنها ستكون حاسمة على لقب البريميرليج، لكن التراجع الرهيب لأرسنال في المباريات الثلاث الأخيرة، حيث اكتفى بالتعادل وبالتالي خسارة ست نقاط، يضع رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا أمام فرضية الفوز دون أي خيار آخر.

وصحيح أن فريق «المدفعجية» يتقدّم راهناً على سيتي بفارق خمس نقاط (75-70)، بيد أن الأخير لعب مباراتين أقل، وبالتالي ستكون الأمور بين أيدي لاعبي المدرب الإسباني بيب جوارديولا بحال فوزهم في مبارياتهم المتبقية أو تحقيق نتائج أفضل من أرسنال.

وكان أرسنال حصد تقدماً بلغ 11 نقطة في الأسابيع الأخيرة، ليفرض ضغطاً على سيتي الحالم بالتتويج على 3 جبهات أخرى، بعد بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيلاقي ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في مواجهة نارية. كما أن سيتي يحارب على جبهة الكأس المحلية، حيث سيلاقي غريمه وجاره مانشستر يونايتد في 3 يونيو، بعد انتهاء «المعارك» القارية والمحلية الأخرى.

أظهر أرسنال قلة خبرته في مقارعة سيتي على اللقب، فأهدر تقدمه بهدفين مبكرين أمام ضيفه ليفربول (2-2)، ثم مضيفه وجاره وستهام (2-2)، قبل أن يصارع الجمعة الماضي في الرمق الأخير لقلب تأخره 1-3 وخطف نقطة التعادل من ضيفه المتواضع ساوثهامبتون متذيل الترتيب (3-3).

ولا يمكن لأرسنال إظهار هشاشة دفاعية متجددة، خصوصاً أمام فريق «قاتل» مثل سيتي. فاز «البلومون» في مبارياته الـ11 على استاد الاتحاد عام 2023، مسجلاً في طريقه 43 هدفاً.

يقف مهاجمه الفتاك النرويجي إيرلينج هالاند على بعد هدفين فقط من معادلة الرقم القياسي في الدوري والبالغ 34 هدفاً في موسم واحد، ومن تسجيل هدفه الخمسين في مختلف المسابقات بعد أقل من موسم على قدومه إلى الكرة الإنكليزية.

حتى عندما صام النرويجي العملاق عن التهديف خلال الفوز على شيفيلد يونايتد 3-0 السبت في نصف نهائي الكأس، ناب عنه الجزائري الدوري رياض محرز بتحقيق الثلاثية الأولى في المربع الأخير من المسابقة العريقة منذ 1958.

وساهم قدوم هالاند «22 عاماً» من بروسيا دورتموند، في تعجيل رحيل المهاجم البرازيلي الدولي جابريال جيسوس إلى أرسنال، بعد فوزه بأربعة ألقاب دوري مع سيتي المتوج بلقب الدوري ست مرات منذ 2012 وثماني مرات في تاريخه، مقابل 13 لأرسنال الثالث في ترتيب الأبطال بعد مانشستر يونايتد (20) وليفربول (19).

يُعدّ جيسوس من اللاعبين القلائل في أرسنال الذين يملكون ثقافة التتويج، وقد أطلق صرخة لتحفيز زملائه «يجب أن نستجمع قوانا ونركز لنكون أقوياء مجدداً، فكل الأمور واردة من الآن حتى نهاية الموسم».

وفيما يبدو الصراع اللقب محصوراً بين أرسنال وسيتي، يقترب كل من نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد، من حجز المقعدين الثالث والرابع المؤهلين لدوري أبطال أوروبا، خصوصاً بعد الفوز الكاسح للأول على توتنهام خامس الترتيب 6-1 والذي أدى إلى إقالة مدربه الموقت الإيطالي كريستيان ستيليني، الذي خلف مواطنه أنتونيو كونتي الشهر الماضي فقط.

ولن تكون مواجهة فريق شمال لندن المقبلة سهلة على الإطلاق، كونه سيستقبل مانشستر يونايتد الخميس بعد تأهل الأخير إلى نهائي مسابقة الكأس بركلات الترجيح على حساب برايتون.

أما نيوكاسل الثالث والمتساوي مع يونايتد بـ59 نقطة، فيحل على إيفرتون المصارع للهرب من الهبوط ومركزه الثامن عشر، فيما يبحث ليفربول السابع عن فوز ثالث توالياً، عندما يحل على وستهام الثالث عشر.