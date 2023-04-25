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أوليفيرا.. 5 بصمات تجدد أمل بقاء «النواخذة»

أوليفيرا.. 5 بصمات تجدد أمل بقاء «النواخذة»
25 ابريل 2023 13:49

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)
نجح البرازيلي ألفارو أوليفيرا (22 عاماً) لاعب دبا الفجيرة في وضع بصمة حقيقية مع «النواخذة» هذا الموسم، حيث تغنت به جماهير دبا بعد نهاية اللقاء أمام النصر، بعدما حاز على نجومية اللقاء، ومن ثم نجومية الجولة بصفته أحد أهم المهاجمين الذين قدموا مستويات لافتة في الجولات الأخيرة ونقلوا «النواخذة» من فريق مستسلم لفريق يصارع على البقاء، ويتشبث بالأمل بقوة في آخر جولتين من دوري أدنوك للمحترفين.
مهاجم فذ نجح في وضع 5 بصمات رئيسية في شباك المنافسين، ليصل «النواخذة» للنقطة 18، ويجدد أمله في البقاء رغم البداية الباهتة.
ويعد ألفارو أوليفيرا من المهاجمين البرازيليين المهمين الذين يلعبون في دوري أدنوك للمحترفين بفئة المقيم، حيث خطف النجومية من الجميع، وقاد هجوم دبا الفجيرة بفضل مستواه المميز خلال الموسم الحالي، بعدما تمكن أوليفيرا من تحقيق رقم مهم بتسجيله 5 أهداف لغاية هذه الجولة، ليحتل المركز الأول كهداف لفريقه، وقد ساهمت أهدافه في الحفاظ على أمل البقاء في الدوري.
علاوة على ذلك، يعتبر أوليفيرا من اللاعبين الأكثر انضباطاً واجتهاداً في التدريبات، وهو دائماً ما يسعى إلى تطوير مستواه الفني والبدني لتحقيق أداء أفضل في المباريات.
وقد تمتع أوليفيرا بتجربة قيمة مع «النواخذة»، إذ لعب مع الفريق لمدة موسمين متتاليين، وقدم أداء جيداً خلال هذه الفترة، فسجل هدفاً وحيداً في موسمه الأول، لكنه تحسن كثيراً في الموسم الحالي، حيث سجل 5 أهداف حاسمة.
يمتاز أوليفيرا بقدرته على صناعة اللعب وتسجيل الأهداف من الفرص الصعبة، كما أنه يمتلك مهارات تقنية عالية وقدرة على المراوغة والتحكم بالكرة بشكل ممتاز، مما يجعله لاعباً خطيراً في المناطق الحرجة.
ومن المؤكد أن أوليفيرا سيواصل تألقه في الفترة المقبلة، حيث يتطلع فريق دبا الفجيرة للاعتماد عليه في تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة وتحقيق حلم الفريق في البقاء في دوري أدنوك للمحترفين.
وأسهمت أهداف أوليفيرا في بلوغ فريقه النقطة 18 مناصفة مع البطائح، حيث سجل هدفين في فوز فريقه على بني ياس، وهدفاً مهماً في الفوز على خورفكان، وهدفاً آخر في الفوز على النصر، وهدفاً حاسماً آخر في التعادل أمام الوحدة.

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