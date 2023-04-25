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الرياضي

ليفاندوفسكي يدخل مرحلة انعدام الوزن

ليفاندوفسكي يدخل مرحلة انعدام الوزن
25 ابريل 2023 17:46

أنور إبراهيم (القاهرة)
بعد البداية النارية التي استهل بها النجم البولندي الهداف روبرت ليفاندوفسكي مغامرته الجديدة مع برشلونة الإسباني، والتي نجح خلالها في تصدر قائمة هدافي الدوري«الليجا»، إذا به يتراجع مستواه منذ عودته من بطولة كأس العالم الأخيرة 2022، ليصوم عن التهديف في أكثر من مباراة، وأصبح أمراً طبيعياً أن يُضيّع فرصاً سهلة أمام مرمى المنافسين، بعد أن كان يسجل من أنصاف الفرصة، ولعل أبلغ مثال على ذلك تلك الفرصة التي أهدرها بسهولة بالغة أمام أتليتكو مدريد في الجولة 30 لليجا، عندما انفرد بمرمى يان أوبلاك ثم سددها على يساره إلى خارج الملعب، بينما كان بمقدوره أن يمررها لزميله البرازيلي رافينيا، الذي كان في وضع أفضل للتسجل، ولكنه لم يفعل.
واعترف تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا بأن نجم الفريق وهدافه الأول، يمر بفترة عدم توفيق أصبح يجد فيها صعوبة أكبر في تسجيل الأهداف، على غير عادته هدافاً سوبر لا غبار عليه، ولطالما هز شباك المنافسين في كل مبارياته مع ناديه السابق بايرن ميونيخ الألماني.
فأين تكمن المشكلة؟ هكذا سأل أحد الصحفيين، المدير الفني الذي أجاب قائلاً: إنها مرحلة «انعدام وزن» يمر بها الكثير من الهدافين، ولكنها على أية حال حالة مؤقتة ولن تستمر طويلاً. وعلق قائلاً: لا تنسوا أن «ليفا» كان حاسماً في جزء كبير من هذا الموسم وأسهم بأهدافه في النتائج الإيجابية التي حققها الفريق. صحيح أنه لم يعد كذلك الآن، إلا أنني متفائل بأنه سيعود إلى ممارسة هوايته المفضلة وبأن الأهداف ستأتي تباعاً.
واختتم تشافي كلامه بقوله: لقد خطونا خطوة كبيرة نحو الفوز بلقب الليجا بعد أن تخطينا عقبة أتليتكو مدريد، وحافظنا على نفس فارق النقاط بيننا وبين منافسنا الأول ريال مدريد حامل اللقب.
ورغم هذا التراجع في معدل تسجيل ليفاندوفسكي للأهداف، إلا أنه لا يزال يتصدر ترتيب هدافي الليجا برصيد 17هدفاً، يليه الفرنسي كريم بنزيمة 14هدفاً، ثم أنيس أونال لاعب خيتافي 13هدفاً.

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