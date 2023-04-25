«أبوظبي للزوارق» يغازل لقب مونديال فورمولا1 بـ«المغامرة الصينية»

أبوظبي (الاتحاد)

غادرت بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى مدينة زينجزهو الصينية، للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والتي تنطلق للمرة الأولى في هذه المدينة بالفترة من 28 إلى 30 من أبريل الجاري، وسط طموحات قوية من الفريق للمنافسة على لقب الموسم.

وتأتي استضافة الصين للبطولة مجدداً بعد غياب استمر لسنوات، منذ آخر استضافة في موسم 2019 لإحدى جولات البطولة.

ويطمح فريق أبوظبي حامل لقب البطولة للدفاع عن اللقب، الذي حققه الموسم الماضي للمرة التاسعة في تاريخ مشاركاته عبر البطولة العالمية، واحتكرت زوارق أبوظبي في الموسم الماضي من مونديال الفورمولا1 ألقاب البطولة كاملة، بالفوز باللقب العام ولقب السرعة ولقب الفرق، وذلك بمجهود مميز للمتسابقين ثاني القمزي وشون تورنتي، وحقق فريق أبوظبي اللقب ثمانية مرات منذ عام 1997، وعلى المستوى العام فإن صاحب أفضل رصيد في المنافسة هو الإيطالي جيدو كابليني بعشرة ألقاب، وهو مدرب فريق أبوظبي في الوقت الحالي، ويأتي في المرتبة الثانية فريق أبوظبي ليكون هو الفريق الأفضل من ناحية الأرقام في الوقت الحالي عبر البطولة.

ويشارك من خلال المحطة الصينية للبطولة المتسابقان شون تورنتي على زورق أبوظبي 1، والمتسابق الإماراتي راشد القمزي على زورق أبوظبي 2، والذي يدخل كبديل للمتسابق المخضرم ثاني القمزي الغائب عن الحضور في هذه الجولة، ويعد راشد القمزي أحد الأبطال المتميزين في صفوف فريق أبوظبي، حيث سبق وأحرز لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 ولقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا4، بالإضافة لرصيد مشاركات في تحدي روين الكلاسيكي لزوارق الفورمولا2 وتحدي أوجستو لزوارق الـ12 ساعة.

وضمت بعثة فريق أبوظبي ناصر الظاهري رئيساً للبعثة والمتسابق راشد القمزي، حيث سبق البعثة في الوصول أيضاً الطاقم الفني للفريق، وكذلك المتسابق شون تورنتي.

ومن المقرر أن تنطلق تفاصيل الجولة ابتداء من الخميس مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي في الجولة، وتستمر مع التجارب الحرة المبدئية يوم الجمعة، ثم انطلاق سباق أفضل زمن يوم السبت المقبل وختام المنافسة يوم الأحد مع السباق الرئيسي والختامي للجولة.

وكانت الجولة الأولى والماضية من البطولة والتي أقيمت في إندونيسيا في شهر فبراير الماضي، قد شهدت دراما قوية مع تغير المناخ قبل إقامة السباق الرئيسي، والذي تم احتساب دقائق قليلة منه فقط، وحقق المركز الأول البولندي باتريك مارسزاليك، وحل ثانياً قائد زورق الشارقة سامي سيليو وثالثاً ممثل فريق الفيكتوري إريك ستارك، في حين حل ثاني القمزي خامساً، بينما حقق شون تورنتي المركز التاسع بعد أن كان في المركز الأول، ولكن بسبب خطأ في الانطلاقة تراجع مركزه للتاسع.

من جهته وجه ناصر الظاهري، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وأكد أن الفريق جاهز وفي كامل استعداده لخوض المغامرة الصينية نهاية الأسبوع، وقال: جولة صعبة وقوية نشهدها من خلال البطولة هذا الأسبوع، وسيكون التحدي قوياً أمام راشد القمزي الذي يشارك من خلال البطولة ليعوض غياب ثاني القمزي، ننتظر منه تقديم أفضل ما لديه عبر هذه الجولة وأن يبدأ بحصد رصيد جديد من الخبرة مع زوارق الفورمولا1، لا سيما وأنه صاحب ألقاب قوية في سباقات الفورمولا2 وتحدي القدرة للزوارق.

وعبر الظاهري عن أمله في أن يكون لأبطال أبوظبي حامل اللقب عودة قوية في هذه الجولة، خاصة أن الحظ لم يحالف الفريق في الجولة الماضية والافتتاحية من المسابقة في إندونيسيا.