«الذئاب» يضع شروط استمرار فينالدوم

أنور إبراهيم (القاهرة)

يأمل نادي «إيه أس روما» الإيطالي في الاحتفاظ بمتوسط الميدان الهولندي جيورجينيو فينالدوم المعار من باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي انتقل إليه بدوره من ليفربول الإنجليزي. ويضع روما شرطين الأول يخص النادي الباريسي والثاني يتعلق باللاعب نفسه الذي تمت إعارته ل «ذئاب» روما في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكنه عاش موسماً مضطرباً نتيجة تعرضه للإصابة بأحد التدريبات، أبعدته عن المستطيل الأخضر ما يقرب من 6 أشهر، وحرمته من مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة 2022. ولكنه عاد من الإصابة خلال فبراير الماضي، ولعب 7 دقائق في مباراة ليتشي في دوري «الكالشيو»، ثم وجد مكاناً أساسياً في صفوف الفريق وسجل هدفين وصنع آخر، إلى أن أصيب مجدداً في 20 أبريل الجاري خلال مباراة فينورد روتردام بالدوري الأوروبي.

غير أن هذه الإصابة الجديدة لم تغير رغبة روما في الاحتفاظ به الموسم القادم، ولكن بشرط ألا يدفع مبلغ ال 8 ملايين يورو التي حددها سان جيرمان مقابل تحويل إعارة فينالدوم إلى بيع نهائي، حتى لا يقع «الذئاب» تحت طائلة قانون اللعب المالي غير النظيف، إذ إن هذا النادي الإيطالي مطالب بتسديد مبلغ 60 مليون يورو على 3 سنوات، مع تخفيض تدريجي في هيكل الرواتب، وهذا ما دفعه إلى وضع شرطين للاحتفاظ باللاعب. وإذا كان الشرط الأول هو عدم دفع أية مبالغ مالية لسان جيرمان، فإن الشرط الثاني يرتبط ارتباطاً مباشراً باللاعب نفسه، إذ إنه مطالب بالموافقة على تخفيض راتبه، ليكتمل بذلك الشرطان اللذان حددهما روما لاستمراره مع الفريق، وخاصة أن النادي الإيطالي صرف الكثير على إصابة فينالدوم، وتحمل راتبه الكبير طوال أكثر من 6 أشهر من دون لعب. ولم يتوصل الجانبان الفرنسي والإيطالي حتى الآن إلى اتفاق، بل لم تحدث أصلاً مناقشات بينهما في هذا الشأن.

وذكرت مصادر صحفية إيطالية أنه إذا وافق بطل فرنسا على شرط البيع المجاني، فإنه يتبقى أن يوافق فينالدوم «33 عاماً» على شرط تخفيض راتبه حتى يمكن للنادي الإيطالي الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.

وتساءلت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت عما إذا كان اللاعب على استعداد للتضحية بتخفيض راتبه أم لا، مع أخذ في الاعتبار اقتراب بطولة «يورو 2024» ورغبة اللاعب في أن يكون جاهزاً بدنياً وفنياً وذهنياً، حتى يمكن استدعاؤه للمشاركة فيها، لأنها فرصته الأخيرة لخوض بطولة كبرى قبل الاعتزال.