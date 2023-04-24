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الرياضي

النصر ضحية «مفاجأة» الوحدة!

النصر ضحية «مفاجأة» الوحدة!
25 ابريل 2023 00:25

الرياض (د ب أ)
فجر الوحدة مفاجأة من «العيار الثقيل»، وأطاح بمضيفه النصر من المربع الذهبي لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم. ونجح الوحدة بعشرة لاعبين، في الفوز على النصر 1 - صفر في الدور قبل النهائي. ويدين الوحدة بالفضل في الفوز، لمهاجمه الفرنسي جان دافيد بوجال الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 23، بعد تمريرة من أوسكار دوراتي.
ولعب الوحدة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53، لطرد عبدالله الحافظ لارتكاب مخالفة ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر.
ويلتقي الوحدة في النهائي مع الهلال الذي تغلب على اتحاد جدة بهدف دون رد في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.
وبخسارة الكأس، تواصلت معاناة النصر في الفترة الأخيرة، حيث تعثر في أخر مباراتين له بالدوري السعودي، إذ تعادل سلبياً مع مضيفه الفيحاء، ثم خسر أمام مضيفه الهلال بهدفين.
ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف الاتحاد المتصدر، فيما يحل الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.
وجاء الفوز على النصر، ليمنح الوحدة دفعة قوية بعد تعثره في آخر ثلاث مباريات بالدوري السعودي، إذ تعادل مع التعاون 1- 1، ثم خسر أمام الباطن صفر-2 وأمام الاتحاد 1-2.

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