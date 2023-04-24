«النواخذة الـ12» يحتفل بـ «النصر»

معتصم عبدالله (دبي)

استثمر دبا هدية الجزيرة، بإلحاق الخسارة بمنافسه البطائح 3-1 على الوجه الأكمل، بعدما حقق فوزاً ثميناً أمام ضيفه النصر 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب «النواخذة»، ضمن الجولة 24 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «النواخذة» رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي إلى المركز 12 متفوقاً على «الراقي» المتراجع للمركز قبل الأخير بفارق الأهداف.

وافتتح الفارو دي أوليفيرا التسجيل لـ «النواخذة» مبكراً من رأسية ذكية في الدقيقة 14، مترجماً عرضية إبراهيم اليعقوبي من الجهة اليسرى بنجاح، وهو الهدف الخامس في سجل المهاجم البرازيلي الذي يتصدر قائمة هدافي فريقه في الدوري.

وأكد تافادزوا دهليوابو تفوق «النواخذة»، بعدما أضاف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 47 مستفيداً من كرة أرسلها عبدالله كوندي من الجهة اليمنى، وهي المرة الأولى التي ينهي فيها دبا الشوط الأول متقدماً بهدفين في الدوري منذ مباراته أمام «العميد» أيضاً بنتيجة 2-1 في «الجولة 18» لموسم 2018-2019.

ووضع البديل بينيل ملابا بصمته الأولى بقميص «العميد» بعدما قلص الفارق بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 50 من رأسية مترجماً عرضية ريان مينديز، ولم تشفع الدقائق المتبقية من عمر المباراة لتغيير تفوق أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.