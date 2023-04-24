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«تحسين المراكز» يتصدر واجهة «دوري 21»

«تحسين المراكز» يتصدر واجهة «دوري 21»
25 ابريل 2023 01:20

دبي (الاتحاد)

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يتصدر سباق «تحسين المراكز» واجهة ختام «الجولة 24» لدوري المحترفين تحت 21 عاماً، والذي يشهد إقامة أربع مباريات مساء اليوم بلقاء الجزيرة «الثالث» وله 47 نقطة في ضيافة البطائح «العاشر»، فيما يستقبل الوحدة خورفكان، ويلقي النصر ضيفه دبا، والظفرة في مواجهة عجمان. وينشد «فخر أبوظبي» المنتشي بفوزه في «الديربي» أمام جاره الوحدة 3-2 في الجولة الماضية بلوغ النقطة 50 في المواجهة أمام مضيفه البطائح صاحب المركز العاشر برصيد 23 نقطة، وكان الجزيرة تفوق بنتيجة 2-1 أمام «الراقي» في مباراة الفريقين في الدور الأول.
وعلى استاد آل مكتوم بدبي، يتطلع دبا «الخامس» برصيد 42 نقطة، العودة بالنقاط الثلاث أمام مضيفه النصر «الثامن» وله 27 نقطة، وكان «النواخذة» احتفل بالفوز الأكبر في مشواره في الموسم الحالي أمام «العميد» 6- 2 في الجولة 11 ضمن الدور الأول.
ويستقبل الوحدة «السادس» برصيد 32 نقطة والمتعثر بخسارة «الديربي» في الجولة الماضية، ضيفه خورفكان الـ 11 وله 23 نقطة، فيما يلعب الظفرة «قبل الأخير» برصيد 20 نقطة في مواجهة ضيفه عجمان «السابع» برصيد 28 نقطة.

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