300 لاعب في «آسيوية» «الريشة الطائرة»

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الريشة الطائرة خلال مؤتمر صحفي استضافته الهيئة العامة للرياضة عن تفاصيل بطولة آسيا للأفراد، التي تستضيفها دولة الإمارات للمرة الأولى برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الرئيس الفخري لاتحاد الريشة الطائرة في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل الجاري، بتنظيم من الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة واتحاد الريشة الطائرة، بدعم من الهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي وشركة النصر للألعاب الرياضية والمدرسة الفرنسية ومجمع الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم الطبي.

افتتح عبدالعزيز الحصان مدير إدارة الرياضة التنافسية في الهيئة العامة للرياضة المؤتمر الصحفي ورحب بالحضور، وشاركه الكلمة نورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، وجاسم قانصوه، نائب رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة عن قارة آسيا والأمين المالي للاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني، وممثلي الجهات الراعية للبطولة فرانسيس الفريد، المدير التنفيذي لشركة شوبا العقارية، والدكتور محمد المصري رئيس مجلس إدارة مجمع الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم الطبي، جورج جياش ممثل شركة بيوند بوندريس للخدمات الرياضية وخيلادي إكس دوت كوم وفلوكي، ومنصور حسين الطواش ممثل شركة النصر للألعاب الرياضية، ومروان معاذ ونور دامرجي ممثلي المدرسة الفرنسية.

وتشهد البطولة مشاركة أقوى المنتخبات الآسيوية من خلال كوكبة من أبطال وبطلات القارة، ويصل مجموع المشاركين إلى 300 لاعب ولاعبة، مما يعكس الزخم التنافسي الكبير الذي من المتوقع أن تشهده البطولة في مختلف مسابقاتها.