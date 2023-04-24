سلة شباب الأهلي في مواجهة الكويت الليلة

علي معالي (دبي)

يلتقي في الثامنة من مساء اليوم، شباب الأهلي مع فريق الكويت الكويتي في إياب نصف نهائي بطولة سوبر غرب آسيا «منطقة الخليج» لكرة السلة، في ثوبها الجديد، في مباراة تحمل الكثير من التحديات من أجل التأهل لنهائيات دوري أبطال آسيا للأندية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الكويت على ملعبه بنتيجة 87-71، وبالتالي سوف تصبح مباراة اليوم حاسمة لـ «الفرسان»، الذي يبحث عن حل واحد فقط وهو تحقيق الانتصار انتظاراً لمباراة ثالثة فاصلة تحدد لها الثاني من مايو المقبل في الكويت.

وتتكون سلسلة نصف النهائي من 3 مباريات، حيث يتأهل الفريق الذي يسبق الآخر بانتصارين إلى نهائي منطقة الخليج، وما تزال فرصة شباب الأهلي قائمة في التأهل حتى إذا خسر مباراة الإياب.

يعتمد زوران مدرب شباب الأهلي على مجموعة من أبرز اللاعبين حالياً، وفي مقدمتهم محمد مبارك وشقيقه سعيد مبارك، وطلال سالم، وأحمد وحامد عبداللطيف، إضافة إلى الثنائي الأجنبي براندون ونيكولاس، في ظل غياب الأجنبي الثالث ميلان، ويستمر غياب الموهوب قيس عمر، الذي يخضع للعلاج حالياً من الإصابة التي لحقت به أنكل القدم في مباراة النصر السعودي من قبل.

وفي المقابل، فإن الألماني بيتر شورمز مدرب الكويت، ليس بغريب عن صالة «الفرسان»، والتي عليها العديد من الألقاب، عندما تولى تدريب شباب الأهلي لعدة سنوات، ويعتمد اليوم على مجموعة من أبرز لاعبيه ومنهم حمد حسن، الذي قدم في مباراة الذهاب أداء استثنائياً، واستطاع إحراز 22 نقطة، و10 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى 8 متابعات، وزميله الأميركي كودي لالان، الذي سجل في المباراة الماضية 25 نقطة، كما سجل محمد حسن 11 نقطة.

وعبر سعيد عتيق المدرب المساعد لشباب الأهلي عن تفاؤله بقدرة لاعبيه على تحقيق الانتصار، وقال: «نمتلك مجموعة من اللاعبين المقاتلين في أرض الملعب، ويقدمون مستويات متميزة على المستوى المحلي والخارجي، وهناك حالة تركيز كبيرة بين جميع العناصر، من أجل تحقيق الفوز في الإياب انتظاراً لمباراة ثالثة فاصلة، ورغم فترات الراحة القصيرة التي يحصل عليها اللاعبون بسبب ضغط المباريات ما بين المحلية والتصفيات الآسيوية، لكن ثقتنا كبيرة في قدرة وكفاءة اللاعبين لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة في هذه الفترة».