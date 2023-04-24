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الرياضي

منتخب «سلة الكراسي المتحركة» يشارك في «عربية» الكويت

منتخب «سلة الكراسي المتحركة» يشارك في «عربية» الكويت
25 ابريل 2023 01:20

دبي (الاتحاد)

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يشارك منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة في البطولة العربية، والتي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة بداية من اليوم، وحتى 2 مايو المقبل، والتي اكتمل عقد المنتخبات المشاركة بها، بوجود ممثلي دول.
وتقام البطولة العربية لكرة السلة على الكراسي المتحركة في الصالة الرياضية للنادي الكويتي الرياضي لأصحاب الهمم، تحت إشراف الاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة والاتحاد الكويتي لكرة السلة على الكراسي المتحركة. وتغادر بعثة المنتخب الوطني، اليوم إلى دولة الكويت للمشاركة في البطولة، حيث يمثل منتخبنا، اللاعبون محمد أحمد الزرعوني، بدر عباس الحوسني، طارق على الياسي، عبد الله يونس الغافري، إبراهيم سالم الحمادي، جمال خليفة البدواوي، عبد الله سعيد الصريم، محمد هاشل الحبسي، حبيب عبد المجيد البلوشي، محمد على الحامد، جاسم محمد النقبي، ومنصور محمد النقبي.  يرأس البعثة إسماعيل محمد المرازيق، ويشارك المنتخب الوطني في البطولة تحت القيادة الفنية للمدرب عباس حسين.

سلة الكراسي المتحركة
الكويت
كرة السلة
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