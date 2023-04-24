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الباشا وأنكورا يدشنان افتتاحية كأس البولو

الباشا وأنكورا يدشنان افتتاحية كأس البولو
25 ابريل 2023 01:20

دبي (الاتحاد)

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تنطلق اليوم، منافسات كأس دبي للبولو، التي تقام بنادي الحبتور للبولو والفروسية بمشاركة أربعة فرق، هي الباشا والحبتور و«أنكورا لامار» و«بي بي إس»، بمعدل هانديكاب 4 جول، وتستمر حتى يوم السبت المقبل.
ويقص شريط الافتتاح فريق الباشا بقيادة هاني غابش، ومعه طارق الحبتور وحبتور الحبتور وخوستو كوينتو، وفريق أنكورا لامار بقيادة ريان العجاجي، ومعه كل من حيدر بنجاش وخالد العمران وتوماس أريارتي.
ويلتقي في المباراة الثانية فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، ومعه خلف الحبتور ورجا أبوالجبين ودياز البريدي، وفريق بي بي إس بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، ومعها محمد خالد وبيترا سبانكو ونوماس بلاسيوس، ويقام الدور قبل النهائي يوم الخميس، فيما تختتم الكأس يوم السبت المقبل. وأعرب محمد الحبتور، رئيس اتحاد البولو، عن سعادته بأن يكون الكأس خاتمة سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2023 وقبل أن يسدل الستار على نشاط الموسم الحالي في شهر مايو المقبل.

كأس البولو
كأس دبي للبولو
دبي
نادي الحبتور للبولو
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