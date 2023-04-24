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توتنهام يقيل «المدرب المؤقت»!

كريستيان ستيليني
24 ابريل 2023 22:32

لندن (أ ف ب) 

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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، إقالة مدربه المؤقت الإيطالي كريستيان ستيليني، بعد يوم من الخسارة المذلة 6-1 ضد نيوكاسل في الدوري الممتاز.ونقل النادي عن مالكه دانيال ليفي في بيان «كان أداء يوم الأحد ضد نيوكاسل غير مقبول على الإطلاق، كان من المؤلم رؤيته»، مضيفاً أن راين مايسون سيتولى المهام خلفاً لستيليني الذي خلف مواطنه أنتونيو كونتي الشهر الماضي فقط.
وتابع «يمكننا النظر في العديد من الأسباب التي أدت إلى حدوث ذلك، وبينما يجب أن أتحمل أنا ومجلس الإدارة والمدربين واللاعبين جميعاً المسؤولية الجماعية، فإن المسؤولية تقع على عاتقي في النهاية».
ويحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري على بعد ست نقاط من المركز الرابع، وهو مهدد بخسارته كون برايتون يملك ثلاث مباريات مؤجلة، وبالتالي غيابه عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويلتقي «السبيرز» مع ضيفه مانشستر يونايتد الرابع الخميس.
تابع ليفي «التقيت بلجنة اللاعبين، الفريق مصمم على العمل معاً لضمان أفضل نهاية ممكنة للموسم. نحن جميعاً متفقون في أننا بحاجة إلى تقديم العروض التي تكسب دعمكم المذهل».
وانفصل النادي اللندني عن كونتي في أواخر مارس الماضي بعد 16 شهراً فقط من وصول الإيطالي، بعد التصريح الناري الذي أدلاه عقب التعادل مع ساوثهامبتون انتقد خلاله أنانية اللاعبين والعقلية الانهزامية للنادي.
ولا يزال توتنهام صائماً عن الألقاب منذ عام 2008 عندما حقق لقب كأس الرابطة.

توتنهام
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
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