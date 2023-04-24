ريفر بليت يعزز «الصدارة الأرجنتينية»

بوينس آيرس (د ب أ)

عزز ريفر بليت موقعه في صدارة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على إنديبندينتي 2 / صفر، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من المسابقة. وتقدم ريفر بليت بهدف سجله إزيكويل باركو في الدقيقة 17، ثم أضاف ميجيل بورخا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 81 .

وشهدت الدقيقة 61 من المباراة طرد داميان بيريز من صفوف إنديبندينتي لحصوله على الإنذار الثاني. وحقق ريفر بليت الفوز الثامن له على التوالي ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة، بفارق ثماني نقاط أمام سان لورينزو صاحب المركز الثاني، والذي تعادل مع بلاتينسي سلبياً في المرحلة نفسها، بينما تجمد رصيد إنديبندينتي عند عشر نقاط في المركز السادس والعشرين.