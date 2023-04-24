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الرياضي

فعاليات مجتمعية احتفالاً باليوم العالمي لـ«الطاولة»

فعاليات مجتمعية احتفالاً باليوم العالمي لـ«الطاولة»
25 ابريل 2023 01:20

أبوظبي (وام)

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أكدت المهندسة مجد البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة، رئيسة لجنة رياضة المرأة، عضو لجنة التوازن بين الجنسين في الاتحاد الآسيوي، أن الاتحاد حرص على المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي لكرة الطاولة، الذي وافق أمس الأول من خلال تنظيم عدد من الفعاليات في أكثر من إمارة، بالتعاون مع الأندية والأكاديميات، وبمشاركة كافة شرائح المجتمع من رجال وسيدات، وأشبال وبراعم وشباب وشابات. وقالت: «الاتحاد يتبنى مبادرات مجتمعية لنشر اللعبة، وشارك في الاحتفال باليوم العالمي لكرة الطاولة بما يتماشى مع الاستراتيجية التي تستهدف زيادة عدد الممارسين لها من الذكور والإناث، وأقيمت فعاليات متنوعة في أكاديميتي أبوظبي و»ديب«الرياضية لكرة الطاولة، وكذلك في إمارة الشارقة تتضمن منافسات فردي لأولياء الأمور وفردي الناشئين والناشئات، ومهرجان البراعم بالإضافة إلى المشاركة في ندوة نظمها الاتحاد الدولي لكرة الطاولة «عن بعد» لاستعراض الرؤى المستقبلية لتطوير اللعبة.  ونوهت البلوشي إلى أن الهدف من هذه الفعاليات هو تأكيد أهمية كرة الطاولة، التي تعتبر وسيلة فعالة للإدماج المجتمعي، وتمكين المرأة والأفراد بمختلف فئاتهم ومهاراتهم، لترسيخ استدامة التوجهات الداعمة للجمع بين مختلف شرائح المجتمع. وأوضحت أن الاتحاد يسعى لتأكيد القيم الإيجابية من ممارسة كرة الطاولة، خاصة أن الفترة السابقة شهدت مبادرات مجتمعية متنوعة لإقامة الفعاليات، لجذب المزيد من العناصر واكتشاف المواهب.

كرة الطاولة
اتحاد كرة الطاولة
تنس الطاولة
مجد البلوشي
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