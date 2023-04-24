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«دبي البحري» يطلق ثانية جولات صيد الكنعد والسكل

«دبي البحري» يطلق ثانية جولات صيد الكنعد والسكل
25 ابريل 2023 01:20

دبي (الاتحاد) 

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أكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراته لانطلاقة منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك «كنعد وسكل»، والتي ينظمها النادي ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2022-2023 بداية من بعد غدٍ وحتى يوم الأحد المقبل. وأعاد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الأضواء إلى مسابقات صيد الأسماك في المواسم الأخيرة، حيث ينظم فعاليات بطولة دبي لصيد الأسماك (الكنعد والسكل) بحلتها الجديدة للموسم الرابع على التوالي، في إطار اهتمامه المتواصل بتوفير فرص التنافس لمختلف شرائح المجتمع وزيادة المهتمين بالرياضات البحرية، عبر استقطاب مختلف الفئات مما يعزز من دور النادي تجاه المجتمع وكان النادي قد نظم خلال شهر مارس الماضي وبالتزامن مع الدورة رقم 29 من معرض دبي العالمي للقوارب، منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك، والتي شهدت مشاركة أكثر من 70 متسابقاً نجح عدد منهم في اصطياد 30 سمكة منها 24 سمكة كنعد «كينيغ فيش» و6 أسماك من نوع السكل، ووصل وزن مجموع وزن الأسماك إلى 598.9 كجم.
وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن التجهيزات تسير على قدم وساق، حيث أعلنت اللجنة المنظمة قبل عطلة عيد الفطر المبارك عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة في الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك «كنعد وسكل»، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للنادي، حيث يستمر التسجيل وكذلك استلام ملصقات المشاركة للمتسابقين يومياً في مقر النادي في واجهة دبي هاربور «الميناء السياحي سابقاً» حتى الغد. 

نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
نادي دبي للرياضات البحرية
نادي دبي البحري
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