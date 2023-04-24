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عجمان.. «الرابع 44»

عجمان.. «الرابع 44»
24 ابريل 2023 20:21

علي معالي (عجمان)
فاز فريق عجمان على الظفرة 2-1 في الجولة الـ 24 من دوري أدنوك للمحترفين، سجل لـ «البرتقالي» وليد أزارو وبريستيج في الدقيقتين 5 و46، وسجل هدف الظفرة الوحيد ليونارد في الدقيقة 71، وبهذه النتيجة يرفع عجمان رصيده إلى 44 نقطة ليتقاسم المركز الرابع مع الوصل بنفس رصيد النقاط، وهو رقم قياسي في تاريخ عجمان بالاحتراف، وتوقف الظفرة عند 8 نقاط في قاع الترتيب.
بدأ عجمان بمنتهى القوة ولم تدم النتيجة السلبية طويلاً، حيث مرر فراس بالعربي كرة عرضية جميلة إلى زميله وليد أزارو يسجل منها الهدف الأول بعد 5 دقائق، وكثف «البرتقالي» ضغطه وسط محاولات من الظفرة لتعديل النتيجة لكن ضغط المنافس كان قوياً من جانب فراس وعلي مدن وأزارو وبريستيج، وسط تألق حارس الفارس عبدالله سلطان، وكاد «الفارس» أن يتعادل من كرة إسماعيل الزعابي في الدقيقة 15 لكنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل، وأخرى ينقذها برستيج قبل أن تسكن شباك البرتقالي في الدقيقة 30.
وفي الشوط الثاني بدأ «البرتقالي» بالتهديف بتمريرة جميلة صنعها وليد أزارو، ليعزز بها بريستيج تقدم عجمان في الدقيقة 46، وهو الهدف الذي منح البرتقالي مزيداً من الثقة والاستحواذ، وأصاب الفارس بشيء من الإحباط خاصة أن الفريق عرف مصيره في الموسم، وحاول مدرب الفريق تجديد دماء الفريق بعدة تغييرات لتعديل النتيجة، حتى جاءت الدقيقة 71 ليقلص ليونارد الفارق بالهدف الأول بكرة رأسية لتنتهي المباراة بفوز عجمان 2-1.

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