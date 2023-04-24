«العنابي» يحافظ على «فرص المنافسة»

فيصل النقبي (خورفكان)

عاد الوحدة منتصراً من ملعب منافسه خورفكان 2-0، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين.

سجل للوحدة فاكوندو برأسية في الدقيقة 9، وتيجالي بالدقيقة 71 من علامة الجزاء، وبلغ «العنابي» النقطة 48، قابضاً على المركز الثالث متساوياً مع العين صاحب المركز الثاني برصيد النقاط وبفارق ثلاث نقاط خلف «المتصدر» شباب الأهلي، الذي يملك 51 نقطة.

وحصد «أصحاب السعادة» الفوز رقم 14 هذا الموسم، وجدد أمله في المنافسة على اللقب، قبل جولتين من الختام، وفي المقابل تلقى «النسور» خسارته رقم 12 هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند النقطة 24.