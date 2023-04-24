«e&» وسيتي ينظمان مفاجأة لرباعي «اللاعب الموهوب»

أبوظبي (الاتحاد)

أعدت «e&» والمعروفة سابقاً باسم «اتصالات» وفريق مانشستر سيتي لكرة القدم، مفاجأة لأربعة من اللاعبين الشباب في برنامج اللاعب الموهوب بمدارس السيتي لكرة القدم في الإمارات، باستضافتهم في زيارة لاستاد الاتحاد في مدينة مانشستر، حيث يرافق اللاعبون الصغار نجومهم المفضلين عند خروجهم إلى أرض الملعب قبيل المواجهة الكروية التي تجمع مانشستر سيتي مع الأرسنال مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن خلال تصوير فيديو حصري بمشاركة نجم خط وسط السيتي رودري، وجهت «e&» الدعوة للاعبين محمد وكياس ومحمد وإتقان لزيارة مدينة مانشستر، حيث يتضمن جدول زيارتهم العديد من التجارب المتنوعة، بما في ذلك المشاركة في الحصص التدريبية لأكاديمية السيتي لكرة القدم، وجولة حصرية في أرجاء استاد الاتحاد، وغيرها من الأنشطة الممتعة.

وتعد «e&» شريك الاتصالات الرسمي لمانشستر سيتي منذ عام 2009، وخلال العام الماضي انضمت مجموعة الاستثمار والتكنولوجيا العالمية في شراكة مع مدارس السيتي لكرة القدم لدعم برنامج اللاعب الموهوب، والذي يهدف إلى توفير منصة لتطوير وصقل مهارات لاعبي كرة القدم الناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاماً في أبوظبي ودبي، بما يساعدهم على بلوغ أقصى إمكاناتهم تحت إشراف الكوادر التدريبية الخبيرة في مدارس السيتي لكرة القدم.

وقال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «اتصالات من e&»: «فخورون بدعم برنامج اللاعب الموهوب لتطوير المواهب الكروية الناشئة في الدولة وتزويد أصحابها من اللاعبين الناشئين بمنصة مميزة ترتقي بمواهبهم. فهي تفتح لهم آفاقاً جديدة وتزودهم بالدعم اللازم لإطلاق قدراتهم ليصبحوا رياضيي المستقبل الناجحين، ونحن نواصل العمل والتعاون مع نادي مانشستر سيتي لتوفير العديد من هذه الفرص المميزة لرعاية اللاعبين وصقل مهاراتهم وترسيخ مكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية».

وكانت مدارس السيتي لكرة القدم، أطلقت البرنامج عام 2019 لتوفر من خلاله منصة للاعبين الناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاماً في كل من دبي وأبوظبي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم إمكاناتهم تحت إشراف الكوادر التدريبية الخبيرة في مدارس السيتي لكرة القدم.