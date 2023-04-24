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ستيليني يحلم بتجاوز الكارثة

ستيليني يحلم بتجاوز الكارثة
24 ابريل 2023 15:11

نيوكاسل (د ب أ)
طالب كريستيان ستيليني المدير الفني المؤقت لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، لاعبيه بتناسي الهزيمة الكارثية التي تعرض لها الفريق أمام نيوكاسل، والتركيز في الاستعداد للمباراة المقبلة أمام مانشستر يونايتد.
وخسر توتنهام أمام مضيفه نيوكاسل 1 / 6 أمس الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتأهب حالياً لمواجهة مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل في الدوري.
وجاءت الهزيمة في مباراة أمس لتقلص فرصة توتنهام في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، في الدوري الإنجليزي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا». 

وتجمد رصيد توتنهام عند 53 نقطة في المركز الخامس بفارق ست نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، علماً بأن توتنهام خاض 32 مباراة بينما خاض مانشستر 30 مباراة فقط حتى الآن. لكن توتنهام لا يمتلك الكثير من الوقت لتضميد جراحه، حيث يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد المتوج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية والمنتشي بالتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والذي يتطلع إلى تعزيز موقعه في المربع الذهبي بالدوري. 

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وقال ستيليني في تصريحات لمنصة «سبيرز بلاي» التابعة للنادي: «الآن، علينا أن نكون مسؤولين. علينا العودة على ملعبنا بعد هذا الأداء.»
وأضاف:«يجب أن ننحي هذا الشعور جانباً، على الفور.»

توتنهام
مانشستر يونايتد
دوري أبطال أوروبا
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