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تين هاج يعزف على أوتار «الشياطين»

تين هاج يعزف على أوتار «الشياطين»
24 ابريل 2023 17:45

أنور إبراهيم (القاهرة)
حرص الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، على اللعب على أوتار حماس جماهير«الشياطين الحمر»، في ظل المنافسة المستمرة مع الجار مانشستر سيتي، وأعلن تحدي فريقه، مشيراً إلى أن لاعبيه سيبذلون أقصى ما بوسعهم لحرمان السيتي من تحقيق «الثلاثية» هذا الموسم. 

وقال في تصريحات للصحفيين بعد الفوز على برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، حيث من المقرر أن يلتقي قطبا مانشستر في المباراة النهائية باستاد ويمبلي يوم 3 يونيو القادم، إنه يعرف أن لاعبيه بمقدورهم تقويض أحلام منافسهم وجارهم في تحقيق «الثلاثية».
وأضاف قائلاً: أتفهم جيداً مشاعر جماهير مانشستر يونايتد في هذا الموضوع وسنبذل أقصى جهدنا لمنحهم هذه الفرصة، ويمكن لهذه الجماهير أن تفخر بفريقها ولاعبيها، إذ سبق أن فزنا في أولد ترافورد على السيتي 2/1 في الجولة 20 للبريميرليج في يناير الماضي، ويبقى علينا أن نلعب «المباراة الكاملة» لنكرر هذا الفوز. 

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وعندما سأله أحد الصحفيين عن «مفتاح» تحقيق ذلك، قال: أحتفظ به لنفسي ولن أقول لكم، وكل ما علينا أن نركز جيداً في كل المباريات القادمة حتى ننهي الموسم بين المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال الموسم القادم.
تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي مازال ينافس على ثلاث بطولات هذا الموسم «الدوري الإنجليزي، دوري الأبطال، وكأس الاتحاد» وإذا ما تحقق له إنجاز الفوز بهذه البطولات الثلاث، فإنها ستكون «سابقة» لم تتحقق في الكرة الإنجليزية منذ أن فعلها مانشستر يونايتد من أكثر من عشرين عاماً، وتحديداً عام 1999.
وكان مانشستر يونايتد حقق الفوز هذا الموسم بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «كاراباو» بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد 2/ صفر باستاد ويمبلي، كما فاز تين هاج على مانشستر سيتي 2/1 في الدوري الإنجليزي في يناير الماضي، ولكنه خسر قبلها من «كتيبة جوارديولا» 3/6 في أكتوبر الماضي باستاد الاتحاد.
وقال تين هاج إن الفوز بكأس الاتحاد، بعد الفوز بكأس «كاراباو» ليس هو الهدف الوحيد لـ «الشياطين الحمر» في تلك المرحلة من الموسم، وخاصة بعد الخروج المهين من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» على يد إشبيلية الإسباني، وإنما يركز فريقه أيضاً على إنهاء الموسم بين الأربعة الكبار في «البريميرليج»، حتى يضمن اللعب في «الأبطال» الموسم القادم، ويستطيع اليونايتد أن يخطو خطوة كبيرة نحو هذا الهدف في حالة فوزه على ملعب توتنهام خامس الترتيب، في مباراتهما يوم الخميس القادم.

ايريك تن هاج
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
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