الثلاثاء 25 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ماراثون دبي يطلق النسخة 23 في 7 يناير

ماراثون دبي يطلق النسخة 23 في 7 يناير
24 ابريل 2023 17:15

دبي (الاتحاد) 
أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي عن تنظيم النسخة 23 من الحدث، الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي يوم 7 يناير 2024.
كما تم الإعلان عن فتح باب التسجيل من الآن للراغبين في المشاركة في الحدث، الذي يعد أول وأقدم ماراثون دولي في الشرق الأوسط، وفي فئات 4 كم و10 كم ومسافة الماراثون الكلاسيكية 42.195 كم، وذلك من خلال الموقع الرسمي (dubaimarathon.org).
وقال مدير السباق بيتر كونيرتون: «نشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه المستمر للحدث، كما نشكر جميع الرياضيين الذين يشاركون معنا في الحدث السنوي الكبير، وندعوهم للمشاركة في النسخة المقبلة من الماراثون، التي نعدهم أن تكون أكثر تميزاً وروعة، ونحن نتطلع الآن إلى العمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتنظيم حدث جديد رائع يجلب مرة أخرى نخبة العدائين من المحترفين والهواة على حد سواء إلى قلب المدينة.»
سيتواصل تنظيم ماراثون دبي 2024 مرة أخرى تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، بالإضافة إلى التعاون مع شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلدية دبي التي تمنح التسهيلات والدعم لتنظيم الحدث في فئاته الثلاث في مسارات آمنة ومريحة في شوارع دبي.
وقال سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «ماراثون دبي هو أحد أكبر الفعاليات السنوية في دبي والحدث الذي ينتظره العدائون من جميع الأعمار والقدرات، ونواصل العمل عن كثب مع المنظمين لتنظيم نسخة جديدة لا تُنسى من الماراثون في العام المقبل وتعزيز مكانة الحدث واستقطاب المزيد من المشاركين من داخل وخارج الدولة.»

 

أخبار ذات صلة
600 لاعب يرسمون نجاح مهرجان «دبي لبراعم الكرة»
سكي دبي.. مغامرة تحت الصفر!
ماراثون دبي العالمي
مجلس دبي الرياضي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جانب من البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية للهلال الأحمر (أرشيفية)
الإمارات
10.8 مليار درهم برامج ومشاريع الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها خلال 15 عاماً
اليوم 12:28
521 جهة نفع عام مؤهلة للإعفاء من "ضريبة الشركات"
الاقتصادي
521 جهة نفع عام مؤهلة للإعفاء من "ضريبة الشركات"
اليوم 11:55
400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد
الإمارات
400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد
اليوم 11:53
يكشف البحث عن أول رصد لموجات الصوت التي تنتقل إلى قلب المريخ
دنيا
بحث جديد يكشف أسراراً عن كوكب المريخ
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©