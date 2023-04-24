ماراثون دبي يطلق النسخة 23 في 7 يناير

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي عن تنظيم النسخة 23 من الحدث، الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي يوم 7 يناير 2024.

كما تم الإعلان عن فتح باب التسجيل من الآن للراغبين في المشاركة في الحدث، الذي يعد أول وأقدم ماراثون دولي في الشرق الأوسط، وفي فئات 4 كم و10 كم ومسافة الماراثون الكلاسيكية 42.195 كم، وذلك من خلال الموقع الرسمي (dubaimarathon.org).

وقال مدير السباق بيتر كونيرتون: «نشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه المستمر للحدث، كما نشكر جميع الرياضيين الذين يشاركون معنا في الحدث السنوي الكبير، وندعوهم للمشاركة في النسخة المقبلة من الماراثون، التي نعدهم أن تكون أكثر تميزاً وروعة، ونحن نتطلع الآن إلى العمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتنظيم حدث جديد رائع يجلب مرة أخرى نخبة العدائين من المحترفين والهواة على حد سواء إلى قلب المدينة.»

سيتواصل تنظيم ماراثون دبي 2024 مرة أخرى تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، بالإضافة إلى التعاون مع شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلدية دبي التي تمنح التسهيلات والدعم لتنظيم الحدث في فئاته الثلاث في مسارات آمنة ومريحة في شوارع دبي.

وقال سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «ماراثون دبي هو أحد أكبر الفعاليات السنوية في دبي والحدث الذي ينتظره العدائون من جميع الأعمار والقدرات، ونواصل العمل عن كثب مع المنظمين لتنظيم نسخة جديدة لا تُنسى من الماراثون في العام المقبل وتعزيز مكانة الحدث واستقطاب المزيد من المشاركين من داخل وخارج الدولة.»