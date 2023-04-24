«غادة» بطلة كأس مهرجان منصور بن زايد في فرنسا

تولوز (الاتحاد)

توجت المهرة «غادة» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أنطوني كراستوس، بطلة لكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «بري نيفتا» للفئة الثانية، الذي أقيم بمضمار تولوز الفرنسي، برعاية النسخة الخامسة عشرة من المهرجان العالمي.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ولم تتأخر المهرة «غادة» المنحدرة من نسل «أزادي»، في إبراز مهاراتها، لتحقق فوزها الثاني على التوالي هذا الموسم، حيث تفوقت بفارق 1,25 طول عن «الدوحة» للشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أوليفييه بيلييه، وسجلت زمناً وقدره 2:13:90 دقيقة، في السباق الذي شهد حضوراً جماهيرياً غفيراً، فيما جاءت في المركز الثالث «الأوبية» لمزرعة دو جراند جورجين، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي.

وأشادت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي توجت الفائزين، بالسباق الذي جري لمسافة 2000 متر، والبالغة جائزته 30 ألف يورو، مشيرة إلى أنه أكبر السباقات في انطلاقة الموسم في فرنسا، حيث تم تصنيفه من الفئة الثانية، وجاء حافلاً بالإثارة والتكافؤ في صراع المهرات، وبحضور جمهور غفير من محبي سباقات الخيول العربية الأصيلة.

وأكدت صوايا أن مضمار لاتست دو بوش الفرنسي سيشهد غداً أيضاً، سباقاً كبيراً آخر تحت مسمي كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بري دورمان للفئة الثالثة، البالغة جائزته 20 ألف يورو، ومخصصاً للخيول العربية في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 1900 متر.

وانطلق المهرجان في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.