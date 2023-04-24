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جوارديولا يطلب الدعم

جوارديولا يطلب الدعم
24 ابريل 2023 14:45

مانشستر (رويترز)
طالب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مشجعيه بالدعم القوي للفريق خلال مواجهة أرسنال في مباراة قمة مرتقبة في استاد الاتحاد يوم الأربعاء، مع رغبته في قطع خطوة مهمة نحو الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتراجع أرسنال بوضوح في الأسابيع الأخيرة وتعادل ثلاث مرات متتالية، وبات يتقدم بخمس نقاط على سيتي الذي يملك مباراتين مؤجلتين.
وقال جوارديولا للصحفيين: "يوم الأربعاء سنخوض النهائي أمام فريق هو الأفضل في إنجلترا حتى الآن ويتقدم علينا بخمس نقاط".
وأضاف: "أعرف أنه رغم تعادله في آخر ثلاث مباريات، فإنه يلعب لفترات طويلة في المباراة بشكل يصعب إيقافه... هذه مباراة حاسمة ومهمة لنا. نعرف أن الفوز سيجعلنا نقطع خطوة لفرض سيطرتنا".
وتابع: "الدوري الممتاز عبارة عن 11 شهراً من العمل والعمل، ونريد استغلال هذه الفرصة. لا يمكن أن نفعل ذلك وحدنا. أتمنى أن يمتلئ استاد الاتحاد تماما قبل ثلاث ساعات من المباراة".
وسبق لجوارديولا انتقاد مشجعي سيتي بسبب عدم الدعم بقوة، وقال عقب تحقيق انتفاضة والفوز 4-2 على توتنهام هوتسبير في يناير إن الجماهير كانت "صامتة لمدة 45 دقيقة".

 

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