استقبال الأبطال مكافأة اللقب في نابولي

روما (أ ف ب)

حظي لاعبو فريق نابولي، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، باستقبال الأبطال من قبل آلاف من جماهير النادي الجنوبي، عقب فوزه على يوفنتوس 1-صفر في تورينو، واقترابه من حسم لقب الـ«سكوديتو».

واستقبلت جماهير النادي اللاعبين في مطار نابولي-كابوديكينو، حيث صعد نجما الفريق النيجيري فيكتور أوسيميهن والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا إلى سطح الحافلة، التي أقلت الفريق من أجل إلقاء التحية على الآلاف الذين تجمهروا حول الحافلة ورفعوا الأعلام وأنشدوا الأغاني.

وخطف نابولي فوزاً قاتلاً من أرض يوفنتوس بهدف، سجله البديل جاكومو راسبادوري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليقترب أكثر من أي وقت من لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 1990.

وسيحصل نابولي الذي يتصدر الدوري متقدماً بفارق 17 نقطة عن أقرب مطارديه لاتسيو «78 مقابل 61»، وذلك قبل 7 مراحل من نهاية الموسم، على فرصته الأولى لحسم حسابياً لقبه الثالث في تاريخه.

ويتوجب على نابولي الفوز على ساليرنيتانا السبت خلال منافسات المرحلة 32، على أمل ألاّ يفوز لاتسيو في اليوم التالي في سان سيرو في دار إنتر السادس.

وأقرّ مدرب نابولي لوتشيانو سباليتي، أن فريقه خطا خطوة كبيرة نحو اللقب الثالث في تاريخ النادي، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الحقبة الذهبية للراحل الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا الذي قاد النادي للفوز بلقبيه الوحيدين عامي 1987 و1990.

ودعا سباليتي جماهير النادي إلى الانتظار «لفترة أطول قليلاً» قبل الاحتفال.