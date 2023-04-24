ديوكوفيتش في الصدارة وميدفيديف ثالثاً

برلين (د ب أ)

حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم، والتي شهدت صعود الروسي دانييل ميدفيديف من المركز الرابع إلى الثالث.

وظل النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، المتوج أمس الأحد بلقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس، على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، في المركز الثاني بالتصنيف.

كذلك حافظ الدنماركي هولجر رون، المتوج أمس بلقب بطولة ميونيخ، على موقعه في المركز السابع.

وجاء ترتيب اللاعبين في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف الجديدة، بتواجد الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 7135 نقطة، ثم الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الثاني برصيد 6770 نقطة، يليه الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثالث برصيد 5240 نقطة، فالنرويجي كاسبر رود في المركز الرابع برصيد 5210 نقاط، يعقبه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الخامس برصيد 5195 نقطة، ثم الروسي أندريه روبليف في المركز السادس برصيد 4280 نقطة، فالدنماركي هولجر رون في المركز السابع برصيد 4070 نقطة، يليه الإيطالي جانيك سينر في المركز الثامن برصيد 3615 نقطة، فالكندي فيليكس أوجه أليازيمي في المركز التاسع برصيد 3405 نقاط، والأميركي تايلور فريتز في المركز العاشر برصيد 3290 نقطة.