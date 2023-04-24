الثلاثاء 25 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

شفيونتيك تتربع على الصدارة وجابر «رابعة»

شفيونتيك تتربع على الصدارة وجابر «رابعة»
24 ابريل 2023 12:00

برلين (د ب أ)
واصلت النجمة البولندية إيجا شفيونتيك تربعها على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، كما حافظت النجمة التونسية أنس جابر على موقعها في المركز الرابع.
وتحتل شفيونتيك، التي حافظت على لقب بطولة شتوتجارت أمس الأحد، الصدارة بفارق كبير أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية، والتي خسرت أمام شفيونتيك في نهائي شتوتجارت أمس.
ولم تشهد المراكز العشرة الأولى بالتصنيف أي تغييرات في النسخة الصادرة اليوم، بينما صعت التشيكية كارولينا بليسكوفا من المركز السابع عشر إلى الخامس عشر، وصعدت ايكاترينا ألكسندروفا من المركز الثامن عشر إلى السابع عشر. 

أخبار ذات صلة
سابالينكا تطارد «الحلم الأول» في شتوتجارت
شفيونتيك.. «العودة الناجحة»

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي الصادرة اليوم، بواقع تصدر البولندية ايجا شفيونتيك المركز الأول برصيد 8975 نقطة، يليها البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 6891 نقطة، ثم الأميركية جيسيكا بيجولا في المركز الثالث برصيد 5735 نقطة، فالتونسية أنس جابر في المركز الرابع برصيد 5116 نقطة، ثم الفرنسية كارولين جارسيا في المركز الخامس برصيد 5030 نقطة، ثم الأميركية كوكو جوف في المركز السادس برصيد 4400 نقطة، يعقبها الكازاخستانية إيلينا رايباكينا في المركز السابع برصيد 4305 نقاط، فالروسية داريا كستكينا في المركز الثامن برصيد 3505 نقاط، ثم اليونانية ماريا ساكاري في المركز التاسع برصيد 3191 نقطة، والتشيكية بيترا كفيتوفا في المركز العاشر برصيد 3162 نقطة.

إيجا شفيونتيك
أنس جابر
أرينا سابالينكا
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جانب من البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية للهلال الأحمر (أرشيفية)
الإمارات
10.8 مليار درهم برامج ومشاريع الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها خلال 15 عاماً
اليوم 12:28
521 جهة نفع عام مؤهلة للإعفاء من "ضريبة الشركات"
الاقتصادي
521 جهة نفع عام مؤهلة للإعفاء من "ضريبة الشركات"
اليوم 11:55
400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد
الإمارات
400 ألف مستخدم للنقل العام بعجمان خلال العيد
اليوم 11:53
يكشف البحث عن أول رصد لموجات الصوت التي تنتقل إلى قلب المريخ
دنيا
بحث جديد يكشف أسراراً عن كوكب المريخ
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©