شفيونتيك تتربع على الصدارة وجابر «رابعة»

برلين (د ب أ)

واصلت النجمة البولندية إيجا شفيونتيك تربعها على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، كما حافظت النجمة التونسية أنس جابر على موقعها في المركز الرابع.

وتحتل شفيونتيك، التي حافظت على لقب بطولة شتوتجارت أمس الأحد، الصدارة بفارق كبير أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الثانية، والتي خسرت أمام شفيونتيك في نهائي شتوتجارت أمس.

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى بالتصنيف أي تغييرات في النسخة الصادرة اليوم، بينما صعت التشيكية كارولينا بليسكوفا من المركز السابع عشر إلى الخامس عشر، وصعدت ايكاترينا ألكسندروفا من المركز الثامن عشر إلى السابع عشر.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي الصادرة اليوم، بواقع تصدر البولندية ايجا شفيونتيك المركز الأول برصيد 8975 نقطة، يليها البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 6891 نقطة، ثم الأميركية جيسيكا بيجولا في المركز الثالث برصيد 5735 نقطة، فالتونسية أنس جابر في المركز الرابع برصيد 5116 نقطة، ثم الفرنسية كارولين جارسيا في المركز الخامس برصيد 5030 نقطة، ثم الأميركية كوكو جوف في المركز السادس برصيد 4400 نقطة، يعقبها الكازاخستانية إيلينا رايباكينا في المركز السابع برصيد 4305 نقاط، فالروسية داريا كستكينا في المركز الثامن برصيد 3505 نقاط، ثم اليونانية ماريا ساكاري في المركز التاسع برصيد 3191 نقطة، والتشيكية بيترا كفيتوفا في المركز العاشر برصيد 3162 نقطة.