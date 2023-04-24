سباق دلما التاريخي يغلق غداً باب التسجيل

أبوظبي (الاتحاد)

يغلق غداً نادي أبوظبي للرياضات البحرية، باب التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة من سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي يعد السباق الأغلى والأطول على مستوى السباقات البحرية.

ومن المقرر أن ينطلق مهرجان سباق دلما التاريخي السادس اعتباراً من يوم الجمعة المقبل وحتى السابع من مايو القادم، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، وسيتم اختيار أحد أيام المهرجان ليقام من خلاله سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن الموعد النهائي لإقامة السباق خلال الأيام القادمة.

وشهدت الأيام الماضية تفاعلاً كبيراً من النواخذة والبحارة عبر عملية التسجيل، والتي افتتحت في أعقاب المؤتمر الصحفي والإعلان عن تفاصيل المهرجان الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يصل عدد المحامل المشاركة إلى 125 محملاً وبواقع مشاركة 3000 بحار، عبر هذه النسخة المتميزة من سباقات دلما.

من ناحيته، أكد ماجد المهيري مدير إدارة السباقات في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على أن الأيام الماضية شهدت تفاعلاً كبيراً من النواخذ،ة عبر التسجيل في المنافسة وتأكيد الحضور في السباق التاريخي، وقال: تابعنا الإقبال الشديد من النواخذة في التسجيل في منافسات سباق دلما السادس، وكل المؤشرات تؤكد أننا سنشهد عدداً مميزاً في هذه النسخة، قد يصل إلى أكثر من 120 محملاً مع نهاية وإغلاق باب التسجيل، وأضاف المهيري: ننتظر سباقاً استثنائياً هذا الموسم ومنافسة قوية على لقب البطل.

وينطلق المهرجان في جزيرة دلما يوم الجمعة القادم، حيث يعد سباق دلما، الذي يحتضنه المهرجان، هو الأطول من بين سباقات المحامل الشراعية من فئة 60 قدماً، حيث تبلغ مسافته الكلية أكثر من 68 ميلاً بحرياً، بما يعادل 125 كيلو متراً، كما يعد هو السباق الوحيد الذي ينطلق من جزيرة دلما التاريخية، ويمر بثمانية جزر مختلفة، هي جزيرة دلما في البداية ثم صير بني ياس وبعدها جزيرة غشة، يعقبها المرور بجزيرة أم الكركم ثم الفطاير، ومن بعدها البزم ثم الفياي ثم مروح وأخيراً جزيرة جنانه قبل الرسو على شاطئ كورنيش مدينة المغيرة في مدينة المرفأ،

ويقدم المهرجان العديد من المسابقات البحرية والشاطئية التراثية، كمسابقة الصيد بطريقة الـ «كاستنج»، ومسابقة صيد الشعري، سباق التجديف 40 قدماً، سباق المحامل 60 قدماً، إضافة إلى بعض من الفعاليات الترفيهية والتعليمية والألعاب التراثية والرياضية، والتي تضم سباقاً للدراجات الهوائية، وآخر للجري، ومسابقة الدومينو، مسابقة الكيرم للرجال، مسابقة الكيرم للسيدات.

كما يضم المهرجان السوق الشعبي والذي بدوره يحتوي على عدد من الأركان التي تجمع بين التراث الإماراتي البحري والصحراوي، والعديد من المحال المتنوعة التي تعرض منتجات تراثية محلية ومأكولات شعبية، إلى جانب قرية الطفل والمسرح ومسابقاته وجوائزه اليومية، والمسابقات التراثية والشعبية والحرف اليدوية التقليدية، وغيرها من الفعاليات الشيقة والجاذبة لمختلف الفئات العمرية.