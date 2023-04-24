8 من 21.. «علامة استفهام» كبيرة في «الملك»!

علي معالي (دبي)

ماذا يحدث في صفوف الملك؟، المستوى يتراجع بشكل جعل جماهير الفريق تشعر بالقلق الكبير قبل النهائي المثير والمرتقب مع العين على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم الجمعة المقبل، الروماني كوزمين أولاريو مدرب الفريق يرفض للمرة الأولى مواجهة الإعلام، و«الملك» يجمع في آخر 7 مباريات 8 نقاط فقط من أصل 21 نقطة، حيث كشفت المباراة الأخيرة أمام اتحاد كلباء الكثير من العيوب.

حاول كوزمين أن يمنح عدداً من اللاعبين الفرصة أمام «النمور» لاستعادة الثقة، سواء من اللاعبين الكبار أو البدلاء، لكن الأمور لم تكن في موضعها، حيث ظهرت حالة الاهتزاز الكبيرة للحارس درويش محمد، والرعونة التي كان عليها الهجوم، سواء دجانيني أو باكو ألكاسير، حيث أهدرا العديد من الفرص، وسط تمريرات كثيرة غير متقنة، أضف إلى عدم وجود خط وسط يسيطر على الأمور أو يمنح المهاجمين الفرص المناسبة، وكذلك دفاع مرتبك في كثير من الأوقات.

وما حدث للشارقة أمام اتحاد كلباء جرس إنذار خطير، فالهزيمة 1-2 من «النمور» هي الأولى لـ «الملك» في آخر 7 مباريات جرت بين الفريقين على استاد الشارقة في جميع البطولات، حيث استطاع الشارقة الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، لتأتي الهزيمة الأخيرة في الجولة الـ 24 لتكون الأولى، ليس هذا فحسب، بل إنه في آخر 15 مباراة بين الفريقين في جميع البطولات، استطاع «النمور» تحقيق الفوز في مرتين، والشارقة 10 مرات، وتعادلا 3 مرات.

ويبدو أن كوزمين رأى أنه في موقف صعب للغاية بعد الخسارة الأخيرة، فإذا به يرفض حضور المؤتمر الصحفي التقليدي بعد المباراة من دون إبداء أي أسباب، لتزداد التكهنات بعدم رضا المدرب عما يحدث في صفوف فريقه من حالة التراخي من بعض اللاعبين وتأدية مباريات وسط مبالاة جعلت الفريق يتراجع من مباراة لأخرى.

والمباريات السبع الأخيرة التي لعبها الشارقة كانت نتائجها كالتالي: الخسارة من الجزيرة 2-3 في الجولة الـ 18، والتعادل مع الوصل 1-1، والفوز على البطائح 3-0، والتعادل السلبي مع الوحدة، والفوز على الظفرة 1-0، والخسارة من العين 0-2 ومن اتحاد كلباء 1-2.