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«قلب الطاولة» يشعل سباق «الفرسان» و«الزعيم» نحو درع الدوري

«قلب الطاولة» يشعل سباق «الفرسان» و«الزعيم» نحو درع الدوري
24 ابريل 2023 10:30

معتصم عبدالله (دبي)
أبقت النتيجة المتطابقة لمباراتي شباب الأهلي أمام ضيفه الوصل 2-2، والعين أمام مضيفه بني ياس بالنتيجة ذاتها في انطلاق الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، على فارق النقاط الثلاث التي تفصل «الفرسان» المتصدر بـ 51 نقطة، عن ملاحقه «الزعيم» الوصيف وله 48 نقطة.
وأشعل «سيناريو قلب الطاولة» من قبل المنافسين أمام فريقي شباب الأهلي والعين السباق المثير نحو لقب الدوري في الموسم الحالي، بعدما رفعت نتيجة التعادل الثاني على التوالي لـ«الفرسان» في مباريات «ديربي دبي» بعد الأول أمام النصر 2-2، إجمالي النقاط المهدرة بعد التقدم في النتيجة إلى 11 نقطة، مقابل 14 نقطة بالتمام والكمال لـ«الزعيم»، الذي يعد أكثر فرق الدوري إهداراً للنقاط بعد التقدم في النتيجة.
وشهدت مباراتا شباب الأهلي أمام ضيفه الوصل، والعين أمام مضيفه بني ياس، «السيناريو المتطابق»، بعدما تقدم «الفرسان» في الشوط الثاني بهدفي أحمد نور الله، ويحيى الغساني، ليرد «الإمبراطور» بتعادل ثمين بفضل هدفي فابيو ليما في الدقيقة 65، وغانم أحمد 97.


في المقابل سجل «الزعيم» ثنائية في الشوط الثاني في مباراته امام بني ياس بواسطة لابا كودجو 48، وسفيان رحيمي 61، قبل أن يدرك «السماوي» التعادل بفضل ثنائية نيكولاس خمينيز من ضربة جزاء في الدقيقة 90، وأحمد برمان بالخطأ في مرمى فريقه «هدف عكسي» في الدقيقة 97.
وتفصيلاً، أهدر «الفرسان» 11 نقطة بعد التقدم في النتيجة في مبارياته بالخسارة أمام بني ياس 1-2 في الجولة 12«، والتعادل مع مضيفه الوحدة 1-1 في الجولة 16، والعين 1-1 في الجولة 21 على استاد هزاع بن زايد، وصولاً لمباراتي «الديربي» أمام النصر 2-2 في الجولة 23، والوصل بالنتيجة ذاتها في الجولة 24.
بدوره، فرط «الزعيم» في 14 نقطة بعد التقدم في النتيجة، وشملت 6 مباريات بداية بمواجهة مضيفه عجمان 1-1 في الجولة الأولى، والخسارة أمام الوحدة 2-3 في الجولة 6، وامام مضيفه شباب الأهلي 1-2 في الجولة 8، والتعادل 2-2 أمام بني ياس في الجولة 11 «الدور الأول»، والوصل 1-1 في الجولة 12، انتهاء بمباراة بني ياس 2-2 الأخيرة ضمن الجولة 24.
من جهته، صب البرتغالي ليورنادو جارديم مدرب شباب الأهلي جام غضبه على طاقم تحكيم مباراة فريقه أمام ضيفه الوصل، مؤكداً في حديثه المقتضب خلال المؤتمر الذي أعقب المباراة، والذي شهد إحجامه عن تلقي أسئلة ممثلي وسائل الإعلام خلال مباراته رقم 1000 في أكثر من دوري، وقال: «رغم دفاعي المستمر عن قضاة الملاعب من الحكام المحليين، لكن ما حدث في الملعب يستوجب التوقف عنده كحالة تستحق الدراسة».

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النقاط المهدرة بعد التقدم في النتيجة
شباب الأهلي (11 نقطة)
شباب الأهلي - بني ياس 1-2 «الجولة 12»
الوحدة - شباب الأهلي 1-1 «الجولة 16»
العين - شباب الأهلي 1-1 «الجولة 21»
النصر - شباب الأهلي 2-2 «الجولة 23»
شباب الأهلي - الوصل 2-2 «الجولة 24»
-----------
العين «14 نقطة»
عجمان - العين 1-1 «الجولة 1»
العين - الوحدة 2-3 «الجولة 6»
شباب الأهلي - العين 2-1 «الجولة 8»
العين - بني ياس 2-2 «الجولة 11»
العين - الوصل 1-1 «الجولة 12»
بني ياس - العين 2-2 «الجولة 24»

دوري أدنوك للمحترفين
العين
شباب الأهلي
الوصل
بني ياس
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