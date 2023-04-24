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أحمد عامر.. «بصمة النمور التاسعة»

أحمد عامر.. «بصمة النمور التاسعة»
24 ابريل 2023 10:00

فيصل النقبي (كلباء)
أثبت أحمد عامر النقبي (25 عاماً) أنه المهاجم الأول هذا الموسم لفريق اتحاد كلباء، رغم دخوله مباراة الشارقة الأخيرة، في الدقيقة 91، وذلك بعد تسجيله هدف الفوز لمصلحة «النمور» في مرمى الشارقة بالدقيقة 100 ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث المهمة.
ورغم تواجده على مقاعد البدلاء في معظم مباريات الموسم، لكنه نجح في أن يتصدر قائمة الهدافين بالفريق برصيد 9 أهداف، سجل معظمها بعد دخوله بديلاً، ليحرز لقب هداف «النمور» هذا الموسم وهداف البدلاء بالدوري.
وسجل أحمد عامر في مرمى الجزيرة «هدفين»، وكذلك النصر «هدفين»، وسجل هدفاً في مرمى كل من بني ياس ودبا الفجيرة وخورفكان وشباب الأهلي والشارقة، وهي حالة تحدث للمرة الأولى بعصر الاحتراف حيث يتصدر لاعب مواطن قائمة هدافي «النمور».

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