«الفرسان» و«الزعيم».. «كابوس 97»!



معتصم عبدالله (دبي)



واصل شباب الأهلي «المتصدر»، والعين «الوصيف»، سباق المطاردة على لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، بتعادل «الفرسان» أمام ضيفه الوصل 2-2، على استاد راشد، وهي ذات النتيجة التي حسمت مواجهة العين أمام مضيفه بني ياس، على ملعب الأخير بالشامخة، في افتتاح «الجولة 24»، والتي شهدت فوز اتحاد كلباء التاريخي أمام مضيفه الشارقة 2-1، وهو أول انتصار لـ «النمور» على ملعب «الملك»، وجاءت المفارقة في تسجيل الوصل وبني ياس هدفي التعادل في الدقيقة 97.

وانتظر «الفرسان» وضيفه «الإمبراطور»، حتى الشوط الثاني لمباراة «الديربي»، ليفتتح أحمد نور الله التسجيل لأصحاب الأرض، بعدما أكمل رأسية عمر خربين بـ «الركبة» داخل المرمى، مسجلاً الهدف الأول في الدقيقة 47، وأضاف «المتألق» يحيى الغساني الهدف الثاني، من مرتدة سريعة في الدقيقة 57، مترجماً «التمريرة الذكية» من يوري سيسار.

وقلص فابيو ليما الفارق للوصل، بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة في الدقيقة 65، قبل أن يسجل «البديل» غانم أحمد هدف التعادل الثمين للضيوف من تسديدة داخل المنطقة في الدقيقة 97.

ورفع «الفرسان» المتعثر بالتعادل 2-2 للجولة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام مضيفه النصر 2-2، رصيده إلى 51 نقطة، وتبقت للفريق مباراتان أمام بني ياس وعجمان على التوالي، فيما رفع «الإمبراطور» رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع.

في المقابل، رفض «الزعيم» هدية «الإمبراطور»، بتعثره بالتعادل أمام مضيفه بني ياس الذي نجح في تحويل تأخره 0-2 إلى تعادل 2-2، وافتتح التوجولي لابا كودجو التسجيل لـ «الزعيم» في الدقيقة 48، معززاً صدارته لقائمة الهدافين برصيد 26 هدفاً، قبل أن يضيف المغربي سفيان رحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 61، وقلص نيكولاس خمينيز الفارق لـ«السماوي»، من ضربة جزاء في الدقيقة 90، قبل أن يسجل «أصحاب الأرض» الهدف الثاني بواسطة أحمد برمان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 97.

ورفع «الزعيم» رصيده إلى 48 نقطة في «الوصافة»، مقابل 23 نقطة لـ «السماوي» صاحب المركز 11، والذي ما يزال تحت طائلة تهديد الهبوط، إلى جانب الظفرة، في ظل المنافسة الشرسة مع دبا «15 نقطة»، البطائح «18 نقطة»، خورفكان «24 نقطة»، ولكن من 23 مباراة.

وعلى استاد الشارقة، خطف اتحاد كلباء فوزاً تاريخياً أمام مضيفه «الملك» 2-1، وافتتح أحمد جشك التسجيل للضيوف من كرة رأسية في الدقيقة 15، وأدرك سالم سلطان التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 93، قبل أن يسجل أحمد عامر هدف الفوز الثمين من رأسية ثانية في الدقيقة 97، وهو أول فوز لـ «النمور» على ملعب «الملك» الذي تكبد بدوره أول خسارة في «ديربيات الإمارة الباسمة» على ملعبه، ليتجمد رصيده في 42 نقطة في المركز الخامس، مقابل 32 نقطة لاتحاد كلباء الثامن.