بني ياس والعين.. «التعادل المثير»

مصطفى الديب (أبوظبي)



تعادل بني ياس والعين 2-2، في المباراة التي أُقيمت على ملعب «السماوي» بالشامخة، ضمن «الجولة 24» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وجاءت المواجهة مثيرة في أحداثها، بعد تقدم «الزعيم» بهدفين، ثم عودة «السماوي» في اللحظات الأخيرة.

سجل هدفي العين، بابا كودجو في الدقيقة 48، وسفيان رحيمي في الدقيقة 61، فيما أحرز هدفي بني ياس، خمينيز في الدقيقة 90 من ضربة جزاء، وأحمد برمان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 97.

وخلت المباراة من الإثارة في الشوط الأول، لاسيما أن بني ياس نجح في فرض التعادل السلبي، بالدفاع المحكم الذي فرضه على مفاتيح لعب «الزعيم»، ونجح لاعبو العين في فك طلاسم دفاع «السماوي» في الشوط الثاني بالضغط الهجومي المكثف، لينجح الفريق في تسجيل هدفين، لكن جاءت الدقائق الأخيرة مثيرة، بعد أن قلص خمينيز الفارق، ثم تسجيل برمان في مرماه بالخطأ، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2، ويحصل كل فريق على نقطة رصيد العين إلى 48 نقطة، وبني ياس إلى 23 نقطة.