«ظن» تحلق بناموس «الحقايق» وفوز «ثمين» في «الجعدان»

عبدالله عامر (الوثبة)

توجت البكرة «ظن» المملوكة لسعيد محمد بالحب العامري بناموس أول أشواط سن الحقايق، ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2023»، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والتي أقيمت أمس بميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي في ثاني أيام المهرجان، الذي يقام بمشاركة آلاف المطايا من هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، ويستمر حتى 4 مايو الجاري.

وحلقت «ظن» بناموس الشوط الأول لمنافسات الحقايق في الفترة المسائية، التي شهدت إقامة 10 أشواط، لمسافة 4 كلم بالميدان الجنوبي، وذلك بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 5.51.04 دقيقة. وأقيمت المنافسات في فئة الإنتاج، التي حرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على إدراجها في منافسات ختامي الوثبة في السنوات الأخيرة، تشجيعاً لملاك الهجن على الاهتمام بالحلال الإنتاج لدعم وتطوير رياضة الهجن.

وشهد الشوط الثاني فوز «ثمين» لنفس المالك في الشوط الأول بشعار سعيد محمد بالحب العامري، وفاز في شوط الجعدان الإنتاج مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5.52.08 دقيقة، بينما انتزعت «أرصاد» لحمد سيف نعيف العامري ناموس الشوط الثالث بتوقيت 5.48.07 دقيقة، وهو الزمن الأفضل، فيما خطف «العابر» لحمد حمود ثعلوب الدرعي لقب الشوط الرابع للجعدان الإنتاج بتوقيت 5.49.01 دقيقة. وشهدت المنافسات تطوراً وأداءً أفضل على مستوى التوقيتات الزمنية، التي تحسنت كثيراً عن السباقات الماضية، إذ حققت المطايا المشاركة أزمنة أفضل خلال السباق الحالي لسن الحقائق.

وأسفر الشوط الخامس عن فوز «الذيبه» لسعد محمد حمد المري بالمركز الأول للأبكار الإنتاج، بتوقيت 5.50.06 دقيقة، أما لقب الشوط السادس فذهب إلى «منوه» لعيد صغير بن قنون الكتبي بتوقيت 5.55.00 دقيقة، بينما توج «إرسال» لراشد كاسب خليفه المسافري بلقب الشوط السابع للجعدان بتوقيت 5.51.00 دقيقة، وجاءت «راهية» المملوكة لسعيد هلال سعيد العفاري في المركز الأول خلال الشوط الثامن بتوقيت 5.52.03 دقيقة، أما الشوط التاسع فكان من نصيب «سطاره» لأحمد محمد بالعوضي المنهالي بتوقيت 5:55.01 دقيقة، واختتمت الأشواط بفوز «الطايش» لحمدان راشد غدير الكتبي في الشوط العاشر بتوقيت 5.51.09 دقيقة.

ويشهد اليوم الصراع على أول 4 رموز في ختامي الوثبة 2023، وذلك عندما تتنافس المطايا على رموز الحقايق في الفترة المسائية، التي يقام خلالها 17 شوطاً، حيث يحصل الفائز في الشوط الأول الرئيس الأول للأبكار على كأس ومليون ونصف المليون درهم، وفي الشوط الرئيس الثاني للحقايق الجعدان على بندقية ومليون درهم، بينما خصص الشوطين الثالث والرابع لرموز الحقائق الإنتاج، حيث يحصل الفائزان على كأس وبندقية، إضافة إلى مليون ونصف المليون درهم على الترتيب. ويشهد ثالث أيام المهرجان ختام منافسات سن الحقايق وذلك عبر إقامة 42 شوطاً، إذ يقام في الفترة الصباحية بالميدان الجنوبي 25 شوطاً، يحصل خلالها الفائزون على جوائز مالية تبدأ من 120 ألف درهم، بينما تتركز الأنظار في الفترة المسائية نحو أشواط الرموز الغالية.

شهد ومتعب أبطال «الصباحية»

شهدت الفترة الصباحية إقامة 18 شوطاً، وحصلت «شهد» لحمد خويتم بن بخيت العامري، على المركز الأول في الشوط الافتتاحي «حقايق أبكار إنتاج»، وفي ثاني الأشواط والمخصص للجعدان إنتاج، حلق «متعب» لحمدان سليم سالم الجحافي بالمركز الأول بتوقيت قدره 5:49:0 دقيقة.

ونالت «مواصيل» لنايف سالم بن حامد الوهيبي ناموس الشوط الثالث «أبكار»، في توقيت قدره 5:50:0 دقيقة. وفي الشوط الرابع المخصص لفئة الجعدان فاز «المهندس» لحمود محمد بن سالم المحاربي بالناموس بتوقيت قدره 5:47:0 دقيقة.

وحازت «غزل» لسهيل سعيد بن ذويب العامري، على لقب الشوط الخامس «أبكار»، بتوقيت قدره 5:51:0 دقيقة، وفي سادس الأشواط المخصص لفئة الأبكار تقدمت «سلهودة» لحمود مبارك بن حمودة المنصوري، لتفوز باللقب، في توقيت قدره 5:55:0 دقيقة.

وحصل على لقب الجعدان في الشوط السابع «شاهين» لناصر حمد بن سهيل الخييلي، بعد أن كان أول الواصلين في توقيت قدره 5:55:0 دقيقة، وحلقت «غارة» لناصر علي بن حمود الدرعي، بلقب الشوط الثامن أبكار بتوقيت قدره 5:50:0 دقيقة.

وفي الشوط التاسع «أبكار» سيطرت «الدانة» لمبارك محمد بن مبارك المهيري على اللقب، بتوقيت قدره 5:55:0 دقيقة، فيما حل «مطفي» لعلي سويدان بن سالم الغفلي، في المركز الأول في الشوط العاشر، بتوقيت قدره 5:54:0 دقيقة.

وشهدت الأشواط من الحادي عشر وحتى الثامن عشر، فوز كل من «عالية» لعوض بن كمبارك سعيد المهيري، و«عجايب» لمحمد فالح بن هادي حباب الهاجري، و«العابر» لعبيد سيف بن سالمين المنصوري، و«مرضية» لحامد محمد بن غدير الدرعي، و«مزون» لأحمد سعيد بن ناصر عامر الراشدي، و«حشيم» لعمر راشد محمد بن سبت الخييلي، و«نواصر» لمحمد سيف بن مبارك الخييلي.

وحصل الفائزون على جوائز مالية تبدأ من 120 ألف درهم.