«الجو جيتسو» يبصم بـ 6 ميداليات في اليوم الأول

باريس (الاتحاد)

حقّق المنتخب الوطني للجو جيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» إنجازاً جديداً مع انطلاق منافسات بطولة الجائزة الكبرى للجو جيتسو، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس من 22 إلى 24 أبريل الجاري.

وواصل نجوم الجو جيتسو مسيرة التألق على الساحة العالمية، بتحقيق 6 ميداليات ملونة في اليوم الأول من المنافسات، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، حيث حصد الذهب عمر السويدي في وزن 56 كجم، وخالد الشحي في وزن 62 كجم، فيما توّج بالفضية كل من ذياب النعيمي في وزن 56 كجم، ومحمد علي السويدي في وزن 69 كجم، بينما حققت شمّا الكلباني برونزية وزن 63 كجم، وسلطان جبر برونزية وزن 69 كجم.

وأكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو، أن أبطال المنتخب قدموا أداءً قوياً في منافسات اليوم الأول، وترجموا الخطط التي عملوا عليها مع الجهاز الفني في الفترة الماضية إلى انتصارات مميزة على البساط، في صورة تعكس التطور الكبير لجو جيتسو الإمارات وريادته العالمية.

وأضاف المنهالي: تميز لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني بالحضور البدني والذهني والتركيز الكبير خلال النزالات، وتمكنوا من إحداث الفارق متفوقين على مجموعة من أقوى اللاعبين في العالم من أصحاب الخبرة، انطلاقاً من حرصهم ومسؤوليتهم، على أن تكون مشاركتهم في البطولة استكمالاً لمسيرة الإنجازات التي بدؤوا بها عامهم الجديد، من خلال التتويج ببطولة آسيا للجو جيتسو في العاصمة التايلاندية بانكوك فبراير الماضي.

وأوضح المنهالي أن جميع لاعبي ولاعبات المنتخب قدمّوا أداءً مشرفاً، ونجح معظمهم في الصعود إلى منصة التتويج، مشيراً إلى أن فرصة المنتخب الوطني في رفع رصيده من الميداليات الملونة في البطولة لا تزال قائمة، في ظل مشاركة عدد منهم بمنافسات اليوم الثاني.

من جانبه، قال البرازيلي رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني، إن استراتيجية المنتخب بالمشاركة في مثل هذه البطولات الدولية، تعتمد على تقديم أفضل أداءٍ ممكن والخروج بأكبر عدد من المكاسب والتتويج بالبطولة، والاحتكاك بنخبة اللاعبين والإعداد الأمثل والوصول إلى الجاهزية المطلوبة للمشاركة في قادم البطولات، مثل بطولة العالم في منغوليا والألعاب الآسيوية في الصين.

وأضاف: «الأداء الذي قدمه اللاعبون في منافسات اليوم الأول يدعو للاطمئنان والتفاؤل، وكنا قريبين من إضافة ذهبيتين إلى رصيدنا، إلا أن بعض التفاصيل الصغيرة حالت دون ذلك، ومن هنا تبرز أهمية مثل هذه البطولات كونها تلعب دوراً كبيراً في تحسين قدرات لاعبينا، وتحقيق التوازن والتركيز في توزيع الجهد عند مواجهة المنافسين أصحاب الخبرة والضغط عليهم وإخضاعهم».

وأبدى عمر السويدي الفائز بذهبية وزن 56 كجم، سعادته بالإنجاز ورفع علم الدولة على منصة التتويج، وقال: يعود هذا الإنجاز إلى العمل المتواصل والتدريب المستمر، والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة في تأهيل اللاعبين وتوفير كل عوامل نجاحهم وتألقهم في الساحات المختلفة. وأضاف: «هذا الإنجاز يحفزني لتقديم المزيد والدخول بعقلية الفوز في قادم البطولات، والتأكيد على أن دولة الإمارات هي الرقم الصعب في هذه الرياضة».

بدوره، قال خالد الشحي الفائز بذهبية وزن 62 كجم، إن إنجازات جو جيتسو الإمارات تتحقق نتيجة العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، والجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد والجهاز الفني في التأهيل والتدريب، وتوفير المعسكرات لتقديم المستويات المنشودة.

وأضاف: «لدينا الكثير من الاستحقاقات المهمة القادمة ونتطلع للمنافسة على أكثر من صعيد، ونستعد بقوة للمشاركة في بطولة العالم ودورة الألعاب الآسيوية «آسياد الصين» وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو وغيرها من الاستحقاقات المهمة».