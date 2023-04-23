أبوظبي تحتكر ألقاب الطائرة لموسم 2022 - 2023

معتصم عبدالله (دبي)

يترقب العين وبني ياس الإعلان الرسمي لاتحاد الطائرة لملعب النهائي المرتقب للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة»، والمقرر مساء السبت المقبل، في ختام منافسات الموسم الحالي 2022- 2023، حيث من المنتظر الإعلان عن استضافة «صالة مبادلة دوم» بنادي الجزيرة للنهائي المرتقب.

وتأهل العين وبني ياس لنهائي «البطولة الأغلى» بفوز «الزعيم» على منافسيه حتا وشباب الأهلي في الدورين ربع ونصف النهائي، فيما حجز «السماوي» مقعده بتخطيه عقبة النصر «حامل اللقب» بالفوز 3-0، قبل أن يتغلب على منافسه الجزيرة بفوز صعب في نصف النهائي 3-2. وأكد التأهل المستحق للعين وبني ياس إلى نهائي أغلى البطولات الأفضلية المطلقة لأندية أبوظبي في الموسم الحالي، واحتكارها ألقاب منافسات فئة الرجال، بعد تتويج الجزيرة بلقب كأس نائب رئيس الدولة على حساب منافسه شباب الأهلي افتتاح الموسم، وحصد بني ياس لثنائية تاريخية بلقبي الدوري وكأس السوبر على التوالي.

ويبحث العين الساعي للقبه الأول في الموسم الحالي في النهائي المرتقب، عن التتويج السابع في سجله باللقب الأغلى بعد مواسم 1983- 1984، 1991- 1912، 1993- 1994، 1994- 1995، 1995- 1996، 2017- 2018، فيما يبحث بني ياس عن لقبه الثاني في البطولة والأولى منذ آخر تتويج 2006- 2007.