الإثنين 24 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

نيوكاسل يسحق توتنهام ويتقدم للمركز الثالث

نيوكاسل يسحق توتنهام ويتقدم للمركز الثالث
23 ابريل 2023 20:37

نيوكاسل (رويترز)

أخبار ذات صلة
توخيل يفقد التعاطف في غرفة «البايرن»!
ليفربول يلدغ نوتنجهام فورست


أحرز نيوكاسل خمسة أهداف في أول 21 دقيقة، ليلقن ضيفه توتنهام هوتسبير درساً قاسياً ويسحقه 6-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وانتهت المباراة، التي وُصفت بأنها بست نقاط في صراع المنافسة على المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قبل مرور عشر دقائق على بدايتها.
وبدأ صاحب الأرض المباراة بشكل مثالي، إذ افتتح جيكوب ميرفي التسجيل بعد دقيقتين، عندما تابع تسديدة جويلينتون المرتدة من الحارس هوجو لوريس.
وبعد ذلك بأربع دقائق أضاف جويلينتون الهدف الثاني بعد مراوغة لوريس.
وعاد ميرفي ليهز الشباك مرة أخرى بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة التاسعة، وسجل السويدي ألكسندر إيزاك هدفين في غضون ثلاث دقائق، ليجعل النتيجة 5-صفر بحلول الدقيقة 21 وسط ذهول الجماهير في الملعب.
وهذه هي ثاني أسرع خماسية لفريق في بداية مباراة بالدوري الممتاز، بعد إحراز مانشستر سيتي خمسة أهداف في أول 18 دقيقة أمام واتفورد في 2018.
وبدأت جماهير توتنهام في مغادرة الملعب، إذ لم تتحمل هزيمة مذلة أخرى.
وكان السؤال الوحيد هو مدى إمكانية تحقيق نيوكاسل فوزه الأكبر في الدوري الممتاز، أم يستطيع توتنهام تفادي أكبر خسارة في مسيرته في دوري الأضواء.
وتحسن توتنهام بعد الاستراحة وقلص هاري كين الفارق بعد أربع دقائق من الاستراحة، لكن كالوم ويلسون أعاد تفوق نيوكاسل، بفارق خمسة أهداف في منتصف الشوط الثاني، بعد دقيقة واحدة من مشاركته كبديل.
وقطع نيوكاسل خطوة نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ رفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث.
ويتساوى نيوكاسل مع مانشستر يونايتد، لكنه خاض 31 مباراة مقابل 30 مباراة لمنافسه رابع الترتيب.
وبقي توتنهام في المركز الخامس وله 53 نقطة من 32 مباراة.

توتنهام
نيوكاسل
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
248 طائرة و3 سفن مساعدات إلى سوريا وتركيا
الإمارات
248 طائرة و3 سفن مساعدات إلى سوريا وتركيا
اليوم 00:45
محمد بن سعود خلال حفل الزفاف (وام)
الإمارات
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح العلي والمهيري
اليوم 00:45
السلامة الرقمية للأطفال.. أولياء الأمور أولاً
الإمارات
السلامة الرقمية للأطفال.. أولياء الأمور أولاً
اليوم 00:45
مدير إدارة المساهمات في «معاً» لـ «الاتحاد»: نهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي مستدام
الإمارات
مدير إدارة المساهمات في «معاً» لـ «الاتحاد»: نهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي مستدام
اليوم 00:44
140 طلباً لتسجيل كبار المواطنين في «الوحدة المتنقلة»
الإمارات
140 طلباً لتسجيل كبار المواطنين في «الوحدة المتنقلة»
اليوم 00:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©