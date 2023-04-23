«النمور» يخطف «الملك» في الدقيقة 100



علي معالي (الشارقة)



انتزع اتحاد كلباء انتصاراً مثيراً على الشارقة وسط ملعبه 2-1، وجاء هدف الفوز في الدقيقة 100، بتوقيع أحمد عامر، ضمن «الجولة 24» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وتقدم «النمور» بهدف أحمد جشك في الدقيقة 15، وتعادل «الملك» بهدف «البديل» سالم سلطان في الدقيقة 93، قبل أن يرجح أحمد عامر كفة «النمور» الذي وصل إلى «النقطة 32»، وتوقف رصيد الشارقة عند «النقطة 42».

منح كوزمين مدرب الشارقة عدداً من لاعبيه الأساسيين قسطاً من الراحة، استعداداً لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام العين، وأخرجهم من قائمة المباراة، مثل عادل الحوسني حارس المرمى، وشاهين عبدالرحمن، ومحمد عبدالباسط، وجلس كايو لوكاس وبيانيتش على «دكة البدلاء»، ومنح الفرصة لجوستافو باللعب مع مانولاس، ودجانيني مع باكو ألكاسير في الهجوم.

وخلال أول 30 دقيقة بلغت نسبة الاستحواذ لمصلحة الشارقة 66% مقابل 34% لاتحاد كلباء، ومع ذلك نجح «النمور» في خطف الهدف الأول في الدقيقة 15، عن طريق رأسية أحمد جشك وسط غفلة من دفاع الشارقة.

ولم يشهد الشوط الأول إلا تسديدة واحدة للشارقة، في المقابل سدد اتحاد كلباء 4 كرات، منها مرتان على المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع كوزمين بثنائي القوة الهجومية بيانيتش وكايو لوكاس بدلاً من خالد باوزير وكمارا لتعديل النتيجة، وظل الضغط حتى النتيجة 79، عندما احتسب الحكم ضربة جزاء يفشل بيانيتش في تسجيلها بعد تصدي رائع من الحارس عيسى حوتي، وحاول الشارقة مع التغييرات العديدة في صفوفه تعديل النتيجة، حتى جاءت الدقيقة 93، ليسجل سالم سلطان هدف التعادل، ورد أحمد عامر بهدف الفوز لاتحاد كلباء في الدقيقة 100.