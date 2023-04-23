الإثنين 24 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«النمور» يخطف «الملك» في الدقيقة 100

«النمور» يخطف «الملك» في الدقيقة 100
23 ابريل 2023 20:30

 
علي معالي (الشارقة)

أخبار ذات صلة
25 ألف مكالمة لشرطة الشارقة خلال العيد
«حرة الحمرية» تختتم مشاركة ناجحة في معرض الهند للصلب 2023


انتزع اتحاد كلباء انتصاراً مثيراً على الشارقة وسط ملعبه 2-1، وجاء هدف الفوز في الدقيقة 100، بتوقيع أحمد عامر، ضمن «الجولة 24» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وتقدم «النمور» بهدف أحمد جشك في الدقيقة 15، وتعادل «الملك» بهدف «البديل» سالم سلطان في الدقيقة 93، قبل أن يرجح أحمد عامر كفة «النمور» الذي وصل إلى «النقطة 32»، وتوقف رصيد الشارقة عند «النقطة 42».
منح كوزمين مدرب الشارقة عدداً من لاعبيه الأساسيين قسطاً من الراحة، استعداداً لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام العين، وأخرجهم من قائمة المباراة، مثل عادل الحوسني حارس المرمى، وشاهين عبدالرحمن، ومحمد عبدالباسط، وجلس كايو لوكاس وبيانيتش على «دكة البدلاء»، ومنح الفرصة لجوستافو باللعب مع مانولاس، ودجانيني مع باكو ألكاسير في الهجوم.
وخلال أول 30 دقيقة بلغت نسبة الاستحواذ لمصلحة الشارقة 66% مقابل 34% لاتحاد كلباء، ومع ذلك نجح «النمور» في خطف الهدف الأول في الدقيقة 15، عن طريق رأسية أحمد جشك وسط غفلة من دفاع الشارقة.
ولم يشهد الشوط الأول إلا تسديدة واحدة للشارقة، في المقابل سدد اتحاد كلباء 4 كرات، منها مرتان على المرمى.
ومع بداية الشوط الثاني، دفع كوزمين بثنائي القوة الهجومية بيانيتش وكايو لوكاس بدلاً من خالد باوزير وكمارا لتعديل النتيجة، وظل الضغط حتى النتيجة 79، عندما احتسب الحكم ضربة جزاء يفشل بيانيتش في تسجيلها بعد تصدي رائع من الحارس عيسى حوتي، وحاول الشارقة مع التغييرات العديدة في صفوفه تعديل النتيجة، حتى جاءت الدقيقة 93، ليسجل سالم سلطان هدف التعادل، ورد أحمد عامر بهدف الفوز لاتحاد كلباء في الدقيقة 100.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
اتحاد كلباء
آخر الأخبار
248 طائرة و3 سفن مساعدات إلى سوريا وتركيا
الإمارات
248 طائرة و3 سفن مساعدات إلى سوريا وتركيا
اليوم 00:45
محمد بن سعود خلال حفل الزفاف (وام)
الإمارات
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح العلي والمهيري
اليوم 00:45
السلامة الرقمية للأطفال.. أولياء الأمور أولاً
الإمارات
السلامة الرقمية للأطفال.. أولياء الأمور أولاً
اليوم 00:45
مدير إدارة المساهمات في «معاً» لـ «الاتحاد»: نهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي مستدام
الإمارات
مدير إدارة المساهمات في «معاً» لـ «الاتحاد»: نهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي مستدام
اليوم 00:44
140 طلباً لتسجيل كبار المواطنين في «الوحدة المتنقلة»
الإمارات
140 طلباً لتسجيل كبار المواطنين في «الوحدة المتنقلة»
اليوم 00:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©