الإثنين 24 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الإمارات بطل كأس العالم لهوكي الجليد

الإمارات بطل كأس العالم لهوكي الجليد
23 ابريل 2023 18:53

 
إسطنبول (وام)

أخبار ذات صلة
248 طائرة و3 سفن مساعدات إلى سوريا وتركيا
السلامة الرقمية للأطفال.. أولياء الأمور أولاً


حقق منتخبنا الوطني لهوكي الجليد إنجازاً تاريخياً جديداً إثر تتويجه، بكأس العالم «المستوى الثاني B»، بعد فوزه 9 - 4 على نظيره المكسيكي، في الجولة الخامسة والأخيرة، بالأشواط 3- صفر، و1-2 و5-2.
وكان منتخبنا الوطني توّج العام الماضي في لوكسمبورج بلقب كأس العالم المستوى الثالث A.
وردد لاعبو المنتخب الوطني النشيد الوطني في ملعب المباراة التي أقيمت في إسطنبول، بعد صافرة النهاية، بمناسبة إعلان تتويجه رسمياً باللقب.
وفاز محمد العصري الظاهري لاعب منتخبنا الوطني بجائزة أفضل لاعب في المباراة.
وحقق منتخبنا «العلامة الكاملة» في البطولة برصيد 15 نقطة، بأفضل معدل من الأهداف، والمستوى الفني الرفيع، وردة الفعل الإيجابية أمام منتخبات قوية كانت تسعى للتتويج باللقب.
واستهل منتخبنا مشاركته في البطولة بفوز كاسح على تركيا 8 - صفر، ثم كان الفوز في المباراة الثانية على بلجيكا 4- 3، ومن ثم الفوز الثالث على حساب نيوزيلندا 7- 1، والرابع على بلغاريا أبرز المرشحين 7- 2، قبل أن يختتم مشوار نتائجه المشرفة بالفوز على المكسيك 9- 4 في المواجهة الختامية.
وأهدى هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية رئيس البعثة الإنجاز التاريخي الكبير إلى القيادة الرشيدة، بعد المستوى المتميز للاعبي المنتخب في جميع المباريات.وأشاد بالأداء الرجولي والمستوى الفني الرفيع لجميع اللاعبين، وحرصهم في الجدية والانضباط، وهم يخوضون مباريات قوية أمام منتخبات متطورة.
وعبر جمعة الظاهري قائد منتخبنا الوطني عن سعادته بالوصول إلى منصة التتويج في البطولة العالمية، بفضل الانتصارات المشرفة التي رسمت ملامح كبيرة من التطور الذي حققته اللعبة، وقال إن هذا الإنجاز يمثل دافعاً نحو المزيد من التطور واتساع رقعة اللعبة.
وأشار اللاعب خليفة المحروقي إلى أن التكاتف الرائع بين اللاعبين مع الجهازين الفني والإداري من أهم الأسباب التي مهدت الطريق للوصول إلى هذه المحصلة المهمة في البطولة العالمية، معبراً عن أمنياته بمتابعة مرحلة النتائج الإيجابية في المشاركات المقبلة.
وقال اللاعب محمد العصري إن النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب في كأس العالم بتركيا تعكس التطور الذي حققته اللعبة في السنوات الماضية، بفضل الرعاية والاهتمام والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للدولة.
ووصف اللاعب عيسى المحيربي الإنجاز الثاني على التوالي للمنتخب في كأس العالم لهوكي الجليد بأنه يعبر عن قيمة العناصر التي يحتشد بها المنتخب، والرعاية والاهتمام والمتابعة على كافة المستويات، معرباً عن أمله في أن يكون القادم أفضل بكل التفاصيل الإيجابية.

 

الإمارات
هوكي الجليد
تركيا
المكسيك
آخر الأخبار
248 طائرة و3 سفن مساعدات إلى سوريا وتركيا
الإمارات
248 طائرة و3 سفن مساعدات إلى سوريا وتركيا
اليوم 00:45
محمد بن سعود خلال حفل الزفاف (وام)
الإمارات
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح العلي والمهيري
اليوم 00:45
السلامة الرقمية للأطفال.. أولياء الأمور أولاً
الإمارات
السلامة الرقمية للأطفال.. أولياء الأمور أولاً
اليوم 00:45
مدير إدارة المساهمات في «معاً» لـ «الاتحاد»: نهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي مستدام
الإمارات
مدير إدارة المساهمات في «معاً» لـ «الاتحاد»: نهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي مستدام
اليوم 00:44
140 طلباً لتسجيل كبار المواطنين في «الوحدة المتنقلة»
الإمارات
140 طلباً لتسجيل كبار المواطنين في «الوحدة المتنقلة»
اليوم 00:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©