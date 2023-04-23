الإمارات بطل كأس العالم لهوكي الجليد



إسطنبول (وام)



حقق منتخبنا الوطني لهوكي الجليد إنجازاً تاريخياً جديداً إثر تتويجه، بكأس العالم «المستوى الثاني B»، بعد فوزه 9 - 4 على نظيره المكسيكي، في الجولة الخامسة والأخيرة، بالأشواط 3- صفر، و1-2 و5-2.

وكان منتخبنا الوطني توّج العام الماضي في لوكسمبورج بلقب كأس العالم المستوى الثالث A.

وردد لاعبو المنتخب الوطني النشيد الوطني في ملعب المباراة التي أقيمت في إسطنبول، بعد صافرة النهاية، بمناسبة إعلان تتويجه رسمياً باللقب.

وفاز محمد العصري الظاهري لاعب منتخبنا الوطني بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وحقق منتخبنا «العلامة الكاملة» في البطولة برصيد 15 نقطة، بأفضل معدل من الأهداف، والمستوى الفني الرفيع، وردة الفعل الإيجابية أمام منتخبات قوية كانت تسعى للتتويج باللقب.

واستهل منتخبنا مشاركته في البطولة بفوز كاسح على تركيا 8 - صفر، ثم كان الفوز في المباراة الثانية على بلجيكا 4- 3، ومن ثم الفوز الثالث على حساب نيوزيلندا 7- 1، والرابع على بلغاريا أبرز المرشحين 7- 2، قبل أن يختتم مشوار نتائجه المشرفة بالفوز على المكسيك 9- 4 في المواجهة الختامية.

وأهدى هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية رئيس البعثة الإنجاز التاريخي الكبير إلى القيادة الرشيدة، بعد المستوى المتميز للاعبي المنتخب في جميع المباريات.وأشاد بالأداء الرجولي والمستوى الفني الرفيع لجميع اللاعبين، وحرصهم في الجدية والانضباط، وهم يخوضون مباريات قوية أمام منتخبات متطورة.

وعبر جمعة الظاهري قائد منتخبنا الوطني عن سعادته بالوصول إلى منصة التتويج في البطولة العالمية، بفضل الانتصارات المشرفة التي رسمت ملامح كبيرة من التطور الذي حققته اللعبة، وقال إن هذا الإنجاز يمثل دافعاً نحو المزيد من التطور واتساع رقعة اللعبة.

وأشار اللاعب خليفة المحروقي إلى أن التكاتف الرائع بين اللاعبين مع الجهازين الفني والإداري من أهم الأسباب التي مهدت الطريق للوصول إلى هذه المحصلة المهمة في البطولة العالمية، معبراً عن أمنياته بمتابعة مرحلة النتائج الإيجابية في المشاركات المقبلة.

وقال اللاعب محمد العصري إن النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب في كأس العالم بتركيا تعكس التطور الذي حققته اللعبة في السنوات الماضية، بفضل الرعاية والاهتمام والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للدولة.

ووصف اللاعب عيسى المحيربي الإنجاز الثاني على التوالي للمنتخب في كأس العالم لهوكي الجليد بأنه يعبر عن قيمة العناصر التي يحتشد بها المنتخب، والرعاية والاهتمام والمتابعة على كافة المستويات، معرباً عن أمله في أن يكون القادم أفضل بكل التفاصيل الإيجابية.