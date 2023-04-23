أحمد المنصوري أفضل دراج عربي في «أمم المضمار»



أبوظبي (الاتحاد)



أنهى الدراج أحمد المنصوري مشاركته في كأس الأمم للمضمار بكندا في المركز 31، وسط مشاركة 51 دولة، وهي البطولة التي شارك فيها المنصوري للمرة الثانية، بعد بطولة مصر الشهر الماضي، ويعتبر تصنيف المنصوري الأفضل لدراج عربي يشارك في كأس الأمم للمضمار.

وأكد عبدالله سويدان المدير الفني لمنتخب الدراجات، سعادته بما وصل إليه أحمد المنصوري، مشيراً إلى أنه أول عربي يصل إلى هذا التصنيف في بطولات العالم، لسباق الأومنيوم بعد تصنيف جولة كندا.

وقال: البطل أحمد المنصوري احتل المركز الـ 31 عالمياً لسباق الأومنيوم، بعد تصفيات جولة كندا، وهو أفضل تصنيف للاعب خليجي وعربي في كأس الأمم للمضمار، ما يعني إمكانية تأهل اللاعب إلى أولمبياد باريس 2024، في انتظار الإعلان عن البلد المستضيف للتصفيات القادمة بعد أشهر عدة.

ويعود أحمد المنصوري، بعد مشاركته في كأس الأمم للمضمار إلى معسكر المنتخب المقام في إسبانيا منذ 35 يوماً، ويستمر حتى عيد الأضحى المقبل، حيث يستعد المنتخب للمشاركة في البطولة الآسيوية للطريق والمضمار.