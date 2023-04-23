الإثنين 24 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أحمد المنصوري أفضل دراج عربي في «أمم المضمار»

أحمد المنصوري أفضل دراج عربي في «أمم المضمار»
23 ابريل 2023 18:39

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
السلامة الرقمية للأطفال.. أولياء الأمور أولاً
مدير إدارة المساهمات في «معاً» لـ «الاتحاد»: نهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي مستدام


أنهى الدراج أحمد المنصوري مشاركته في كأس الأمم للمضمار بكندا في المركز 31، وسط مشاركة 51 دولة، وهي البطولة التي شارك فيها المنصوري للمرة الثانية، بعد بطولة مصر الشهر الماضي، ويعتبر تصنيف المنصوري الأفضل لدراج عربي يشارك في كأس الأمم للمضمار.
وأكد عبدالله سويدان المدير الفني لمنتخب الدراجات، سعادته بما وصل إليه أحمد المنصوري، مشيراً إلى أنه أول عربي يصل إلى هذا التصنيف في بطولات العالم، لسباق الأومنيوم بعد تصنيف جولة كندا.
وقال: البطل أحمد المنصوري احتل المركز الـ 31 عالمياً لسباق الأومنيوم، بعد تصفيات جولة كندا، وهو أفضل تصنيف للاعب خليجي وعربي في كأس الأمم للمضمار، ما يعني إمكانية تأهل اللاعب إلى أولمبياد باريس 2024، في انتظار الإعلان عن البلد المستضيف للتصفيات القادمة بعد أشهر عدة.
ويعود أحمد المنصوري، بعد مشاركته في كأس الأمم للمضمار إلى معسكر المنتخب المقام في إسبانيا منذ 35 يوماً، ويستمر حتى عيد الأضحى المقبل، حيث يستعد المنتخب للمشاركة في البطولة الآسيوية للطريق والمضمار.

الإمارات
الدراجات الهوائية
أحمد المنصوري
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
248 طائرة و3 سفن مساعدات إلى سوريا وتركيا
الإمارات
248 طائرة و3 سفن مساعدات إلى سوريا وتركيا
اليوم 00:45
محمد بن سعود خلال حفل الزفاف (وام)
الإمارات
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح العلي والمهيري
اليوم 00:45
السلامة الرقمية للأطفال.. أولياء الأمور أولاً
الإمارات
السلامة الرقمية للأطفال.. أولياء الأمور أولاً
اليوم 00:45
مدير إدارة المساهمات في «معاً» لـ «الاتحاد»: نهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي مستدام
الإمارات
مدير إدارة المساهمات في «معاً» لـ «الاتحاد»: نهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي مستدام
اليوم 00:44
140 طلباً لتسجيل كبار المواطنين في «الوحدة المتنقلة»
الإمارات
140 طلباً لتسجيل كبار المواطنين في «الوحدة المتنقلة»
اليوم 00:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©