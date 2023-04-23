الإثنين 24 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

448 متسابقاً في الجولة الختامية لبطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد

448 متسابقاً في الجولة الختامية لبطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد
23 ابريل 2023 18:28

 
الظفرة (وام)

أخبار ذات صلة
السلامة الرقمية للأطفال.. أولياء الأمور أولاً
مدير إدارة المساهمات في «معاً» لـ «الاتحاد»: نهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي مستدام


تشهد الجولة الختامية لبطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، مشاركة 448 متسابقاً ومتسابقة، إذ تتواصل المنافسات على شاطئ مدينة المغيرة بمنطقة الظفرة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.
وسجلت البطولة في فئة الرجال 387 مشاركاً، و61 مشاركة في فئة النساء، من مواطنين ومقيمين وزوار الدولة، والذين يتنافسون حتى مساء الاثنين، لصيد أكبر سمكة كعند من ناحية الوزن وفق شروط ومتطلبات حددتها اللجنة المنظمة للبطولة.
وتقوم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بنشر تفاصيل البطولة عبر موقع البطولة (kingfish.aldhafrafestival.com) ومن خلال منصات (تراثنا) التابعة لها على التواصل الاجتماعي، وعرض النتائج الأولية وفيديوهات من مشاركات المتسابقين وكافة معلومات البطولة وتحديثاتها.
ويتم يوم الثلاثاء المقبل تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، والتي خصص لها 20 جائزة بقيمة 920 ألف درهم لفئتي الرجال والنساء، بواقع 10 جوائز لكل فئة، حيث خصص للفائز بالمركز الأول في كل فئة مبلغ 120 ألف درهم، والمركز الثاني 80 ألف درهم، والمركز الثالث 60 ألف درهم، والمركز الرابع 50 ألف درهم، والمركز الخامس 40 ألف درهم، والمركز السادس 30 ألف درهم، و20 ألف درهم لكل مركز من السابع إلى العاشر.

الإمارات
أبوظبي
الظفرة
صيد الكنعد
آخر الأخبار
248 طائرة و3 سفن مساعدات إلى سوريا وتركيا
الإمارات
248 طائرة و3 سفن مساعدات إلى سوريا وتركيا
اليوم 00:45
محمد بن سعود خلال حفل الزفاف (وام)
الإمارات
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح العلي والمهيري
اليوم 00:45
السلامة الرقمية للأطفال.. أولياء الأمور أولاً
الإمارات
السلامة الرقمية للأطفال.. أولياء الأمور أولاً
اليوم 00:45
مدير إدارة المساهمات في «معاً» لـ «الاتحاد»: نهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي مستدام
الإمارات
مدير إدارة المساهمات في «معاً» لـ «الاتحاد»: نهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي مستدام
اليوم 00:44
140 طلباً لتسجيل كبار المواطنين في «الوحدة المتنقلة»
الإمارات
140 طلباً لتسجيل كبار المواطنين في «الوحدة المتنقلة»
اليوم 00:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©