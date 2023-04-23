448 متسابقاً في الجولة الختامية لبطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد



الظفرة (وام)



تشهد الجولة الختامية لبطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، مشاركة 448 متسابقاً ومتسابقة، إذ تتواصل المنافسات على شاطئ مدينة المغيرة بمنطقة الظفرة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وسجلت البطولة في فئة الرجال 387 مشاركاً، و61 مشاركة في فئة النساء، من مواطنين ومقيمين وزوار الدولة، والذين يتنافسون حتى مساء الاثنين، لصيد أكبر سمكة كعند من ناحية الوزن وفق شروط ومتطلبات حددتها اللجنة المنظمة للبطولة.

وتقوم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بنشر تفاصيل البطولة عبر موقع البطولة (kingfish.aldhafrafestival.com) ومن خلال منصات (تراثنا) التابعة لها على التواصل الاجتماعي، وعرض النتائج الأولية وفيديوهات من مشاركات المتسابقين وكافة معلومات البطولة وتحديثاتها.

ويتم يوم الثلاثاء المقبل تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، والتي خصص لها 20 جائزة بقيمة 920 ألف درهم لفئتي الرجال والنساء، بواقع 10 جوائز لكل فئة، حيث خصص للفائز بالمركز الأول في كل فئة مبلغ 120 ألف درهم، والمركز الثاني 80 ألف درهم، والمركز الثالث 60 ألف درهم، والمركز الرابع 50 ألف درهم، والمركز الخامس 40 ألف درهم، والمركز السادس 30 ألف درهم، و20 ألف درهم لكل مركز من السابع إلى العاشر.