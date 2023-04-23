اكتمال الاستعدادات لبطولة فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف

أبوظبي (وام)

أكملت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، التحضيرات الخاصة بتنظيم النسخة الخامسة من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف للسيدات في 30 أبريل الحالي، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وتحظى البطولة بدعم واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.

وتعكف اللجان المكلفة على وضع جميع الترتيبات الكفيلة بنجاح النسخة الخامسة للبطولة، على غرار النسخ الماضية التي شهدت نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيراً، ومشاركة واسعة من الفئات النسائية المختلفة.

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحفياً بعد غدٍ بقاعة المؤتمرات في مركز أبوظبي للطاقة، لكشف التفاصيل الخاصة بتنظيم الحدث وعدد المشاركات في النسخة الجديدة للبطولة.

وتنظم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورشة عمل بعنوان دورة تحكيم في الشطرنج، يوم السبت المقبل بمقر نادي أبوظبي للسيدات.

وتهدف الورشة للتعريف بواجبات ومهام الحكم وقانون الشطرنج، والمواصفات القانونية لأدوات الشطرنج، والفرق بين أدوات الشطرنج الكلاسيك والسريع والخاطف، وفهم أساسيات رقعة الشطرنج، وأسماء القطع، وفهم تحركات كل قطعة، وقيمتها، وغيرها من المتطلبات الخاصة برقعة «الأذكياء».

كما تهدف لاستقطاب السيدات للمشاركة في بناء قاعدة نسائية رياضية في شتى المجالات والخبرات الرياضية، وإتاحة الفرص للمشاركة في مجال التحكيم على مستوى الدولة.

وستحصل المشاركات على شهادة معتمدة من نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بالإضافة إلى فرصة التحكيم في النسخة الخامسة من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للشطرنج الخاطف للسيدات في 30 أبريل الحالي.