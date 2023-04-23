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كورتوا يؤمن بفرص الريال في «الليجا»

كورتوا يؤمن بفرص الريال في «الليجا»
23 ابريل 2023 14:20

مدريد (أ ف ب) 
رغم الفارق الكبير مع متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم برشلونة، كشف البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، أنه لا يزال مؤمناً بإمكانية فريق العاصمة الدفاع عن لقبه.
ويتقدم برشلونة بفارق ثماني نقاط على ريال مدريد وله مباراة قوية يخوضها الأحد أمام ضيفه أتلتيكو مدريد.
قال كورتوا لمنصة «دازون» للبث التدفقي إنه لا يزال مؤمناً بفرصة إحراز لقب الليجا «طالما هناك حظوظ حسابية».
تابع الحارس البالغ 30 عاماً بعد فوز ريال على ضيفه سلتا فيجو 2-0 السبت في ملعب سانتياغو برنابيو: «سنقاتل حتى المباراة الأخيرة، حتى تصبح الحسابات مستحيلة. نأسف لخسارة هذا الكم من النقاط، لكن مع التنافس في دوري أبطال أوروبا قد تحصل أمور كهذه».
أردف: «نرغب الآن بالفوز في المباريات الثلاث المقبلة، ومع خوض نهائي الكأس، سنرى في أي ظرف سنكون».
أضاف الحارس العملاق: «نريد الفوز بسبب الفارق وكي نشعر بالارتياح قبل دوري الأبطال»، حيث بلغ الفريق الملكي نصف النهائي بمواجهة نارية مع مانشستر سيتي الإنجليزي في مايو المقبل.
في المقابل، خسر برشلونة، الطامح للقب أول منذ 2019 في الدوري، 4 نقاط في مباراتين توالياً، بتعادله سلباً مع جيرونا وخيتافي.

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