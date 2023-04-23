«صراع الهبوط» يتصدر المشهد في ختام «الجولة 24»



معتصم عبدالله (دبي)



تتركز الأنظار في ختام «الجولة 24» من «دوري أدنوك للمحترفين»، على الصراع المحتدم في القاع، وتجنب مرافقة الظفرة أول الهابطين، باحتلاله المركز الأخير برصيد 8 نقاط، في ظل المنافسة المحتدمة التي تجمع دبا صاحب المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة، والبطائح «الثاني عشر» بـ 18 نقطة، وصولاً الى خورفكان «العاشر» وله 24 نقطة، والذي يطارده التهديد أيضاً «نظرياً»، مع بقاء ثلاث جولات على ختام الدوري.

ويشهد ختام «الجولة 24»، إقامة أربع مباريات «الاثنين»، تنطلق بمواجهتي خورفكان والوحدة على استاد صقر بن محمد القاسمي، وعجمان والظفرة على استاد راشد بن سعيد، فيما يلعب في مباراتي السهرة، دبا والنصر على ملعب الأول، والجزيرة والبطائح على استاد محمد بن زايد.

ويواجه دبا والبطائح الفريقين الأكثر تهديداً اختبارات صعبة، حينما يستقبل «النواخذة» على ملعبه فريق النصر صاحب المركز التاسع، والمنتشي بنقطة التعادل مع شباب الأهلي «المتصدر» 2-2، في الجولة الماضية، فيما يحل «الراقي» ضيفاً على الجزيرة «السابع» برصيد 40 نقطة، والراغب بدوره في تحسين مركزه، بعد الخسارة في «ديربي أبوظبي» أمام جاره الوحدة 1-3 في الجولة ذاتها.

ويعول «النواخذة» في مباراة ضيفه «العميد»، على معنويات الفوز المهم أمام البطائح 1-0 في الجولة الماضية، والذي أنعش حظوظ الفريق في المنافسة على البقاء في «المحترفين»، وستكون المباراة المرتقبة الـ 12 في تاريخ لقاءات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «العميد» برصيد 7 انتصارات، مقابل فوزين لدبا، آخرهما في مباراة الدور الأول للموسم الحالي 2022- 2023، بنتيجة 1-0 على استاد آل مكتوم، فيما حسم التعادل مباراتين.

في المقابل، لن تكون مهمة البطائح «المتعثر» بالخسارة أمام منافسه المباشر دبا 0-1، سهلة في ضيافة الجزيرة المتحفز، وستكون مباراة الليلة هي الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، بعد فوز «فخر أبوظبي» بنتيجة 4-2، ضمن «الجولة 11»، بوصفها أول مباراة في أطول سلسلة عدم فوز في الدوري لـ «الراقي» على مدار 13 مباراة، منذ آخر انتصار أمام دبا 1-0 في الجولة العاشرة.

وتنطوي مباراة خورفكان وضيفه الوحدة على أهمية مشتركة لطرفي اللقاء، في ظل رغبة «النسور» صاحب المركز العاشر برصيد 24 نقطة، تجاوز حاجز الـ 25 نقطة، لتأمين البقاء رسمياً، بغض النظر عن بقية النتائج، فيما يتطلع «العنابي» الثالث بـ 45 نقطة، التمسك بحظوظ المنافسة على اللقب حتى «الرمق الأخير».

وتميل كفة الأفضلية بصورة مباشرة للوحدة في المباريات أمام خورفكان، بعدما حافظ على سجله خالياً من الخسارة في كل اللقاءات السبعة الماضية في «دوري المحترفين»، بفوزه في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين، ويعد «النسور» واحداً من بين 4 فرق لم يخسر أمامها «العنابي» مطلقاً في الدوري، إلى جانب البطائح، حتا، والعروبة.

ويحتضن استاد راشد بن سعيد، مواجهة عجمان «السادس» بـ 41 نقطة والساعي لزيادة غلته من النقاط، والتقدم في جدول الترتيب، أمام الظفرة صاحب المركز الأخير برصيد 8 نقاط، وأول الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى بنهاية الجولة الماضية.

مباريات الاثنين

خورفكان - الوحدة 18:00

عجمان - الظفرة 18:00

دبا - النصر 20:45

الجزيرة - البطائح 20:45



«10 نقاط» تحفز دبا



شهدت نتائج دبا تطوراً لافتاً في الجولات الأخيرة للدوري، بعدما حصد 10 نقاط، في آخر 4 مباريات، ليكون أكثر الفرق تحقيقاً للنتائج الإيجابية على صعيد الدوري، ويملك «النواخذة» في رصيده 8 أهداف في المباريات أمام «العميد» في دوري المحترفين، مقابل 20 أهداف هزت شباكه.



أفضلية الجزيرة تهدد البطائح



يدخل الجزيرة مباراته أمام ضيفه البطائح، متسلحاً بأفضليته شبه المطلقة في المواجهات أمام الفرق الصاعدة، بعدما حقق الفوز في 37 من أصل 49 مباراة، من بينها 8 انتصارات على التوالي في آخر 8 مواجهات، ويتصدر مبخوت قائمة هدافي فريقه في المواجهات أمام الصاعدين برصيد 7 أهداف.

الخبرة شعار هدافي «العنابي»



يقف «الثنائي المخضرم» للوحدة، إسماعيل مطر وتيجالي، على رأس قائمة هدافي فريقهما أمام خورفكان برصيد 3 أهداف لكل منهما، ويملك «العنابي» في سجله 13 هدفاً أمام خورفكان، مقابل 4 أهداف سجلها هجوم الأخير.



فض الاشتباك «هدف مشترك»



يرفع عجمان والظفرة شعار «فض الاشتباك» في مباراة الفريقين على استاد راشد والتي تحمل الرقم 20 في تاريخ لقاءات الفريقين اللذين يتساويان برصيد 6 انتصارات لكل منهما، مقابل التعادل في 7 مواجهات أخرى من أصل 19 مباراة جمعت الفريقين في «دوري المحترفين».