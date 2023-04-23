«دولي الكاراتيه» يشكر الرزوقي لدعمه «الجارديان جيرلز»



دبي(الاتحاد)



بعث الإسباني أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، رسالة شكر إلى اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، لموقفه الداعم لمشروع الجارديان جيرلز العالمي.

وقام سبينوس بتوجيه الرسالة أيضاً إلى الاتحادات الوطنية، في جميع دول العالم، معرباً فيها عن شكره وتقديره لنائبه الرزوقي

وقال: أعرب عن خالص امتناني للواء الرزوقي لدعمه لهذه المبادرة، ونحن مقتنعون بأن مشروع «الجارديان جيرلز العالمي»، يمكن أن يسهم في إحداث تحسن كبير في المجتمع؛ ويوفر تدريب الكاراتيه جميع الأدوات اللازمة للمرأة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأضاف: مساهمة الرزوقي تمثل الإنسانية العميقة؛ كما أنه يوضح قوة قيم رياضتنا والدعم الرائع الذي يتلقاه البرنامج من جميع أفراد عائلة الكاراتيه في جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أنه بعد عرض المشروع على مجتمع الكاراتيه في مؤتمر الاتحاد الدولي في تركيا خلال أكتوبر الماضي، وبعد تقديم المبادرة في أول حدثين رئيسيين للموسم الحالي في مصر وإسبانيا، أظهر اللواء ناصر الرزوقي دعمه الكامل للبرنامج وللاتحاد الدولي من خلال المساهمة في نجاح المبادرة.

وقال اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي: إن مشروع الجارديان جيرلز العالمي، الذي أنشأه الاتحاد العالمي، يسهم في تحقيق أهدافنا المتمثلة في تمكين النساء من حماية أنفسهن من جميع أشكال العنف، من خلال تمكينهن من ممارسة الكاراتيه.

وأضاف: المشروع عمل إنساني كبير، نبذل قصارى جهدنا فيه لتقديم الدعم المطلوب للمساهمة في نجاحه، ونسعى للتواصل مع المؤسسات والشخصيات لمساعدة المبادرة الرائعة، وهو مشروع أنشأه صندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة كويامادا الدولية والاتحاد الدولي للكاراتيه.