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الرياضي

خورفكان يطلق مبادرة «رياضة الجبال»

خورفكان يطلق مبادرة «رياضة الجبال»
23 ابريل 2023 12:00

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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أطلق خورفكان مبادرة تهدف إلى تعزيز الرياضة في الجبال القريبة والقرى التابعة للمدينة، وتوفير فرص التدريب للشباب المهتم بالتحدي والإنجازات الرياضية.
وبدأت المبادرة في قرية النحوة الجبلية، من خلال تدريب الشباب على مختلف الأنشطة الجبلية، مثل الألعاب الرياضية والركض على المسارات الوعرة.
وأكد خالد مراد الرئيسي المشرف الرياضي في نادي خورفكان، أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز الوعي الرياضي، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة في أحضان الجبال، مشيراً إلى أن النادي يعمل بشكل دائم على توفير فرص التدريب والتطوير الرياضي للمجتمع المحلي.
وأشاد المشاركون بجهود النادي ودوره الفعال في تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، مؤكدين أن هذه المبادرات تساعد في نشر ثقافة الرياضة وتحقيق التنمية الرياضية في الإمارات.

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